Παράξενα

Τους σταμάτησαν στα σύνορα γιατί ήταν…. γεροδεμένοι!

Οι συνοριακοί φύλακες απέτρεψαν την είσοδο σε εκατοντάδες ξένους, γιατί ήταν «γεροδεμένοι νεαροί, με αθλητικό σωματότυπο», δήλωσαν οι ιθύνοντες.

Οι συνοριακοί φρουροί στην Λευκορωσία δεν επέτρεψαν την προηγούμενη εβδομάδα την είσοδο στην χώρα 595 ξένων επειδή ήσαν «γεροδεμένοι, με αθλητικό σωματότυπο», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας BelTa επικαλούμενο τον πρόεδρο της Κρατικής Συνοριακής Επιτροπής Αντόν Μπιτσκόφσκι.

«Όλοι τους ήταν γεροδεμένοι νεαροί, με αθλητικό σωματότυπο, οι οποίοι δεν μπορούσαν με κανένα τρόπο να εξηγήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον σκοπό της επίσκεψης τους στην Λευκορωσία», δήλωσε ο Μπιτσκόφσκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο στην πλειονότητά τους, ήταν άτομα που έφθασαν από τις γειτονικές χώρες, Ουκρανία, Πολωνία και Λιθουανία.