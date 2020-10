Τοπικά Νέα

Ξεκινάνε οι δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα και σε ποιες γυναίκες απευθύνεται.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Απόστολος Δοξιάδης» και όπως προβλέπεται από το Νόμο για τη Δημόσια Υγεία, σχετικά με τη δράση προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, από το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνονται τα εξής:

· Από τις 10 Νοεμβρίου 2020, για κάθε γυναίκα ηλικίας από 49 έως και 50 ετών θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα παραπεμπτικό για διενέργεια ψηφιακής μαστογραφίας.

· Το παραπεμπτικό αυτό θα έχει ισχύ ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκτέλεση του.

· Η εξέταση θα είναι εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες 49-50 ετών, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τη διενέργειά της.

· Για όσες γυναίκες έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, το παραπεμπτικό θα αποσταλεί με το σχετικό sms ή email. Όσες γυναίκες δεν την έχουν ενεργοποιήσει, θα μπορούν να καλέσουν σε οποιοδήποτε διαγνωστικό κέντρο της επιλογής τους, συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, όπου δίνοντας μόνο τον ΑΜΚΑ τους, το κέντρο θα ανακτήσει το παραπεμπτικό τους και θα κλείσουν ραντεβού για τη διενέργεια της εξέτασης.

Με τη δράση της προληπτικής ψηφιακής μαστογραφίας για τις ηλικιακές ομάδες 49-50, επιχειρείται για πρώτη φορά στη χώρα μία στοχευμένη παρέμβαση σε ό,τι αφορά στην ουσιαστική πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού.

Η επιλογή αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν είναι τυχαία, καθώς τα τελευταία χρόνια ένα ποσοστό περίπου 20% των καρκίνων του μαστού αφορά σε γυναίκες κάτω των 50 ετών με τις ηλικίες 49-50 να αποτελούν τις πλέον κρίσιμες.

Επιπλέον, επιχειρείται να δημιουργηθεί και να εμπεδωθεί μία κουλτούρα έγκαιρης πρόληψης σε αυτές τις ηλικίες, που θα τους συνοδεύει για τα επόμενα χρόνια της ζωής τους.

Κατά την υλοποίηση της δράσης, για πρώτη φορά θα αντληθούν στοιχεία σχετικά με το πόσες γυναίκες αυτής της ηλικιακής ομάδας έχουν νοσήσει ή νοσούν από καρκίνο του μαστού και πόσες εξ’ αυτών έχουν κάνει προληπτική μαστογραφία εντός της τελευταίας διετίας, όπως προβλέπεται από τις ελληνικές αλλά και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Παράλληλα, μέσω οργανωμένης επικοινωνιακής καμπάνιας θα προσκληθούν οι γυναίκες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να υποβληθούν σε προληπτική ψηφιακή μαστογραφία.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα συλλεγούν και θα καταγραφούν για πρώτη φορά από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, ώστε να χαρτογραφηθεί πλήρως ο επιπολασμός της ασθένειας για αυτές τις ηλικιακές ομάδες στη χώρα μας και να αποτελέσουν εργαλείο για τις περαιτέρω δράσεις που θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Υγείας έχει μεριμνήσει για τη δημιουργία διακριτής υποκατηγορίας προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, ειδικά για προληπτικές εξετάσεις, ο οποίος θα ενισχυθεί περαιτέρω το έτος 2021, ώστε να διευρυνθεί ο πληθυσμός-στόχος και σε άλλες ηλικιακές ομάδες.