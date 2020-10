Αθλητικά

Ολυμπιακός: χωρίς τον Μπα κόντρα στην Πόρτο

Ποιος θα πάρει τη θέση του στο κέντρο της άμυνας των πρωταθλητών.

O Παπέ Αμπού Σισέ θα αγωνιστεί στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού, στο πλευρό του Ρούμπεν Σεμέδο, κόντρα στην Πόρτο, στο «Ντραγκάο» αύριο (27/10, 22:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Champions League.

O Σισέ θα πάρει τη θέση του Ουσεϊνού Μπα εν συγκρίσει με τον αγώνα απέναντι στη Μαρσέιγ, της περαμένης εβδομάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο 24χρονος στόπερ του Ολυμπιακού, Ουσεϊνού Μπα, δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των «ερυθρόλευκων», η οποία βρίσκεται ήδη από τη Δευτέρα (26/10) στην Πορτογαλία, για λόγους που δεν έχουν γίνει, πάντως, γνωστοί μέχρι στιγμής.

Ο Πορτογάλος τεχνικός της ομάδας του Πειραιά, Πέδρο Μαρτίνς, θα περιμένει την τελευταία προπόνηση, επί πορτογαλικού εδάφους, για να καταλήξει στο τελικό σχήμα, αν και όλα δείχνουν πως έχει πάρει τις αποφάσεις του και όπως όλα δείχνουν αναμένεται να μη διαφοροποιήσει περαιτέρω τα πλάνα του, σε σύγκριση με το παιχνίδι κόντρα στην Μαρσέιγ, στο οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 1-0.