Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για κορονοϊό: ανεύθυνη η στάση της κυβέρνησης

Για τριτοκοσμικές εικόνες στις δημόσιες συγκοινωνίες, κάνει λόγο μεταξύ άλλων η Κουμουνδούρου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του σχετικά με την πανδημία, υποστηρίζει ότι «την ώρα που οδεύουμε ολοταχώς για τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων ημερησίως, η κυβέρνηση συνεχίζει την ανεύθυνη στάση για ψηφοθηρικούς λόγους. Σήμερα όλοι είδαμε συνωστισμό πιστών κατά τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, συνέρρευσαν χωρίς μέτρα προστασίας και χωρίς την επιβεβλημένη παρουσία των Αρχών, με την κυβέρνηση να αρκείται σε χλιαρές νουθεσίες».

Και συνεχίζει στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, «την δια ώρα για ακόμη μία φορά η πανδημία χτυπά ένα ακόμη γηροκομείο, αυτή τη φορά με 13 κρούσματα στις Σέρρες, επιβεβαιώνοντας πως η δέσμευση της κυβέρνησης να αυξήσει τα διαρκή τεστ σε αυτούς τους χώρους έχουν μείνει στα χαρτιά.

Και φυσικά, οι τριτοκοσμικές εικόνες στις δημόσιες συγκοινωνίες συνεχίζονται, με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να στριμώχνονται σαν σαρδέλες καθημερινά.

Μπροστά σε όλα αυτά, η κυβέρνηση αντί να σοβαρευτεί κάνει πως τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Ζει στην εικονική πραγματικότητα των fake news και του λαϊκισμού της εύκολης λύσης μέσα από τη διαρκή επίκληση ενός εμβολίου που δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα».