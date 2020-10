Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: προβληματισμός για την αποτελεσματικότητα των τεστ (βίντεο)

Πρώην δήμαρχος πέθανε από κορονοϊό, ενώ είχε βγει 2 φορές αρνητικός σε τεστ.