Πολιτική

Τσίπρας σε Λαβρόφ: Άμεσος τερματισμός της τουρκικής επιθετικότητας

Συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, είχε σήμερα συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Σεργκέι Λαβρόφ, με τον οποίον συνομίλησαν για την ενίσχυση των ελληνορωσικών σχέσεων κατά τα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και τις προοπτικές τους την επόμενη περίοδο.

Κατά τη συνάντηση συζήτησαν επίσης για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε τη σημασία που έχει ο τερματισμός της τουρκικής επιθετικότητας για την προώθηση των διερευνητικών και την επανεκκίνηση των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ με αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων και κατάργηση των εγγυήσεων.

Τέλος, ο κ. Τσίπρας ευχαρίστησε τη Ρωσία για τις σταθερές θέσεις της στο Κυπριακό.