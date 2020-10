Αθλητικά

Ατρόμητος – Παναιτωλικός: νίκη ουσίας για τους γηπεδούχους

Ο Ατρόμητος επέστρεψε στις νίκες και πλησίασε σε απόσταση αναπνοής την εξάδα.

Επιστροφή στις νίκες για τον Ατρόμητο, που δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει του Παναιτωλικού με 2-0 στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League, χάρις τα γκολ των Μανούσου (πέναλτι) και Κωτσόπουλου.

Οι Περιστεριώτες, που βρίσκονται πλέον στην 7η θέση κι έναν βαθμό μακριά από την εξάδα των πλέι-οφ, μπήκαν πολύ καλύτερα στο ματς, με διάθεση να πιέσουν ψηλά τον Παναιτωλικό. Μόλις στο 8’ ο Κνετ έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά στο σουτ του Κωτσόπουλου, κρατώντας το «μηδέν» στην εστία του.

Στο 12’ ο Ρισβάνης ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Ντάλσιο, μετά από φάση διαρκείας, με τον διαιτητή Μανούχο να δείχνει την εσχάτη των ποινών έπειτα από χρήση (και) του VAR. Ο Μανούσος δεν αστόχησε από τα 11 μέτρα κι έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους, ανοίγοντας το δρόμο για τη δεύτερη εφετινή νίκη τους.

Ο Παναιτωλικός έμοιαζε ακίνδυνος και το μόνο που μπόρεσε να... αντιπαρατάξει ήταν ένα σουτ του Γιάκολις στο 39’ που έφυγε πολύ ψηλά άουτ, χωρίς να ανησυχήσει τον Γιαννιώτη.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου οι Αγρινιώτες έμειναν με δέκα παίκτες μετά την απευθείας αποβολή του Ταχάρ, ο οποίος έκανε πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον Μπουσουλάτζιτς και πλέον το έργο των παικτών του Παναιτωλικού έγινε ακόμη δυσκολότερο.

Στο 72’ οι γηπεδούχοι, εκμεταλλευόμενοι την αριθμητική υπεροχή τους, βρήκαν και δεύτερο γκολ με τον Κωτσόπουλο από ασίστ του Μανούσου και ουσιαστικά «τελείωσαν» τον αγώνα, χάνοντας κι άλλη μία ευκαιρία με τον Αγκάγιεφ στο 90ο λεπτό, για να διευρύνουν ακόμη περισσότερο το προβάδισμά τους.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κόκκινη: 50΄ Ταχάρ

Κίτρινες: Χριστοδουλόπουλος, Αγκάγιεφ - Ντίας

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Νταμίρ Κάναντι): Γιαννιώτης, Γκάλο (81’ Στρούγγης), Ρισβάνης, Γούτας, Γκαλβάο (66’ Τομάσεβιτς), Σάλομον, Κιβρακίδης, Μπουσουλάτζιτς (82’ Χαρίσης), Κωτσόπουλος, Μανούσος (87’ Ούμπιδες), Χριστοδουλόπουλος (66’ Αγκάγιεφ).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Μάκης Χάβος): Κνετ, Λιάβας, Κωνσταντόπουλος, Καρασαλίδης, Βάντερσον (84΄ Περέιρα), Ντάλσιο (84’ Ντάλσιο), Ταχάρ, Γιάκολις (68’ Μεντόσα), Αριγίμπι (68’ Βέργος), Μάζουρεκ (58’ Τσιγγάρας), Ντίας.