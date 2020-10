Κοινωνία

Θρίλερ στα Χανιά: Νεκρός σε βαλίτσα ο σύντροφος της στραγγαλισμένης 79χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύματα διπλής δολοφονίας έπεσαν οι ηλικιωμένοι. Ποιος είναι ο βασικός ύποπτος.

Διαστάσεις θρίλερ παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 79χρονης, που βρέθηκε στραγγαλισμένη στο σπίτι της στην περιοχή Πασακάκι των Χανίων, το πρωί της Κυριακής.

Ο 82χρονος σύντροφός της βρέθηκε, την Δευτέρα, δολοφονημένος μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα δίπλα σε αυτό που έμεναν με την 79χρονη

Βασικός ύποπτος του διπλού φονικού είναι ο ενοικιαστής του διαμερίσματος, υπήκοος ΜμπαγκλαντέςΣ, ο οποιος φαίνεται ότι τους σκότωσε για να τους πάρει χρήματα.

Οι διωκτικές Αρχές έχουν την πληροφορία ότι ο ύποπτος έφυγε με το πλοίο το βράδυ της Παρασκευής, μετά το έγκλημα.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ: FLASHNEWS.GR