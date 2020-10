Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δεκάδες κρούσματα σε rapid τεστ στο Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διάμεση ηλικία των θετικών στον κορονοϊό είναι τα 35 έτη.

Τριανταένα θετικά στον κορονοϊό δείγματα βρέθηκαν σε 989 rapid τεστ που έγιναν σε πολίτες στο Περιστέρι.

Από το πρωί Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες, στην πλατεία Περιστερίου έξω από το Δημαρχείο.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 989 έλεγχοι, εκ των οποίων ανευρέθησαν τριάντα ένα (31) θετικά δείγματα (14 άνδρες και 17 γυναίκες), από τα οποία είκοσι οκτώ (28) αφορούν σε Έλληνες και τρία (3) σε αλλοδαπούς, με διάμεση ηλικία τα 35 έτη, όπως αναφέρει σε ενημέρωσή του ο ΕΟΔΥ.