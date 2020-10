Κόσμος

Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη στην Αλεξανδρέττα (βίντεο)

Ασθενοφόρα και δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στην επαρχία Χατάι.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης Αλεξανδρέττα στην Τουρκία. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Φενέρ, η οποία αποκλείστηκε αμέσως μετά την έκρηξη.

Ασθενοφόρα και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στην τουρκική επαρχία Χατάι.

Ο κυβερνήτης, Rahmi Dogan, δήλωσε πως οι δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν ένα όχημα με δύο υπόπτους. Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό και σύμφωνα με τα τούρκικα μέσα ενημέρωσης ένας εκ των δύο δραστών σκοτώθηκε αφού πυροδότησε έναν εκρηκτικό μηχανισμό.

Το συμβάν σημειώθηκε μερικές μέρες μετά την οδηγία που εξέδωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ για επικείμενη τρομοκρατική επίθεση.