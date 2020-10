Κόσμος

Κορονοϊός – Γαλλία: κοντά σε περαιτέρω αυστηροποιήση των μέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρεκόρ εισαγωγών στα νοσοκομεία μετά τις 2 Απριλίου. Δοκιμάζεται η αντοχή του συστήματος υγείας.

Τα γαλλικά νοσοκομεία δέχθηκαν σήμερα 1.307 νέους ασθενείς που έχουν μολυνθεί με τον νέο κορονοϊό, στην υψηλότερη ημερήσια αύξηση μετά τις 2 Απριλίου, όταν είχαν καταγραφεί 1.607 νέες εισαγωγές σε νοσοκομεία, ενώ το σύστημα υγείας αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τα ποσοστά μολύνσεων Covid-19.

Τα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Υγείας έδειξαν ότι στα νοσοκομεία στη Γαλλία σήμερα νοσηλεύονται 17.784 ασθενείς με τον νέο κορονοϊό, σε σύγκριση με το ρεκόρ των 32.292 ασθενών στις 14 Απριλίου, στην αιχμή Μαρτίου-Μαΐου της πανδημίας.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης 26.771 νέες επιβεβαιωμένες περιπτώσεις μόλυνσης του ιού κατά τις προηγούμενες 24 ώρες, από 52.010 χθες Κυριακή.

Τις Δευτέρες, οι απολογισμοί συνήθως καταγράφουν απότομη πτώση λόγω καθυστερήσεων στις εγγραφές κρουσμάτων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 257, αυξάνοντας το αθροιστικό σύνολο από την έναρξη της επιδημίας σε 35.018. Ο αριθμός των ατόμων που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αυξήθηκε κατά 186, φτάνοντας τους 2.770.

Αρκετές περιφέρειες της χώρας έχουν εφαρμόσει σχέδια έκτακτης ανάγκης σε νοσοκομεία, καθυστερώντας τις μη απαραίτητες επεμβάσεις για να δημιουργήσουν χώρο στις ΜΕΘ για ασθενείς με Covid-19 και ακυρώνοντας τις άδειες του προσωπικού.

Πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι οι γαλλικές αρχές αναζητούν επιλογές επιπλέον αυστηροποίησης των μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του χρόνου ισχύος της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 21:00 το βράδυ έως τις 6:00 τα ξημερώματα, επιβάλλοντας κατ' οίκον περιορισμό στους πολίτες τα σαββατοκύριακα, εκτός από τα απαραίτητα ταξίδια καθώς και το κλείσιμο μη απαραίτητων καταστημάτων.