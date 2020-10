Πολιτική

Βουλή: μετωπική αντιπαράθεση για την Οικονομία

Τη σκυτάλη από του πολιτικούς αρχηγούς, πήραν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων.

Σε υψηλούς τόνους συνεχίσθηκε και σήμερα η αντιπαράθεση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων στην ολομέλεια της Βουλής, με φόντο την οικονομία αλλά και τις χθεσινές τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Σπήλιος Λιβανός, χαρακτήρισε «Βατερλό» για τον ΣΥΡΙΖΑ την «προσχηματική» πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε στον υπουργό Οικονομικών. Επί τρεις ημέρες, είπε «αναδείχθηκε περίτρανα η πολιτική ανικανότητα του κ. Τσίπρα, που έκανε ακόμα μία λανθασμένη πολιτική κίνηση». Σχολιάζοντας τις χθεσινές αναφορές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε πως «ο κ. Τσίπρας μας είπε ότι η δεύτερη φορά Αριστερά στην κυβέρνηση θα είναι αλλιώς... Ήταν το πιο απολαυστικό ανέκδοτο στο τέλος ενός κουραστικού τριημέρου. Εκτιμούμε το χιούμορ από όπου κι αν προέρχεται».

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης που ειπώθηκαν και στην σημερινή συνεδρίαση ότι «η κυβέρνηση ελέγχει τα ΜΜΕ», ο κ. Λιβανός ανέφερε πως «εμείς πιστεύουμε στον πολιτικό φιλελευθερισμό, που η βασική του αξία είναι η ανεξάρτητη και ισχυρή παρουσία διαλόγου και κριτικής. Εμείς, και θέλουμε και στηρίζουμε την πολυφωνία, που θεωρούμε οξυγόνο της Δημοκρατίας. Εύχομαι να μην υιοθετήσετε ολοκληρωτικά στο ΣΥΡΙΖΑ τη λογική των στρατευμένων ΜΜΕ. Της κομματικής, φανατικής, ενίοτε δε αντιδημοκρατικής και 'εγκληματικής' ενημέρωσης ως προς την δολοφονία χαρακτήρων».

Σχετικά με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε πως «εμείς το στηρίζουμε γιατί δίνει λύση στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, με ένα καινοτόμο, ολιστικό πλαίσιο, βάζοντας τέλος στις κατακερματισμένες, διάσπαρτες διατάξεις. Παρέχεται η δυνατότητα ενός νέου ξεκινήματος, τόσο στα νομικά, όσο και στα φυσικά πρόσωπα, είτε με ρύθμιση των οφειλών τους είτε με δεύτερη ευκαιρία και πλήρη απαλλαγή από τα χρέη τους». Εγκάλεσε μάλιστα τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν επιδεικνύει «ίχνος υπευθυνότητας» και αρνείται με την στάση του «να δώσει στους δοκιμαζόμενους Έλληνες πολίτες μια δεύτερη ευκαιρία».

Η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου, από την δική της πλευρά επέκρινε τόσο τον υπουργό Οικονομικών, όσο και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πως λένε «ψέματα και ανακρίβειες» στους πολίτες, καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό, την «αδιανόητη απόσταση, το χάσμα που έχουν από την κοινωνική πραγματικότητα». Σχολιάζοντας την χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως «ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως το κράτος κάλυψε τη μισθοδοσία των επιχειρήσεων στην πανδημία, όταν επιβάλλει αναστολή εργασίας, επιδοτεί την ανεργία και μειώνει οριζόντια τους μισθούς, τη στιγμή μάλιστα, που χλεύασε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για πλήρη κάλυψη μισθών». Η ΝΔ, πρόσθεσε, από τη στιγμή που εκλέχθηκε «ξηλώνει το εργατικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις και τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων», ενώ «μιλάει για 'φιλεργατικό πνεύμα' όταν νομοθετεί την απλήρωτη εργασία».

Αναφορικά με την οικονομία, η κυρία Αχτσιόγλου δήλωσε ότι «κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ, ο μέσος όρος ύφεσης ήταν περίπου 4,9% και η ευρωζώνη είχε ανάπτυξη 0,5%, ενώ κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε θετικός μέσος όρος ανάπτυξης 1% και η ευρωζώνη είχε 1,9%». Η ΝΔ, υπογράμμισε, «επαίρεται για τις επιδόσεις του 2019, όταν η μόνη 'συμβολή' της στην οικονομία ήταν η επιβράδυνση από το γ' τρίμηνο, η ένταξη σε υφεσιακή τροχιά από το τέλος του έτους και η επίσημη ύφεση πια στις αρχές του 2020, πολύ πριν την πανδημία». Σχετικά με το νομοσχέδιο, η τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι είναι «απολύτως ψευδές πως με τον νέο πτωχευτικό κώδικα δεν υπάρχει έξωση», καθώς «όσοι βγάζουν πάνω από 7.000 ευρώ χάνουν το σπίτι τους την επόμενη μέρα και επέρχεται έξωση», ενώ «και για όσους βγάζουν κάτω από 7.000 ευρώ, αν καθυστερήσουν τρία ενοίκια, θα επέρχεται έξωση».

Καταλόγιζε μεταξύ άλλων, πως είναι ψευδείς οι δηλώσεις της κυβέρνησης ότι δημόσιος φορέας θα αποκτά το σπίτι το οποίο θα νοικιάζουν οι ευάλωτοι «κόκκινοι δανειολήπτες» καθώς ξέρει ότι θα είναι ένα ιδιωτικό fund. Η απαλλαγή από τα χρέη προβλέπεται ήδη χωρίς πτώχευση και χωρίς απώλεια της πρώτης κατοικίας. Το νομοσχέδιο ρευστοποιεί τις περιουσίες όλων, πτωχεύει μισθωτούς και συνταξιούχους για πρώτη φορά στη χώρα και καταργεί οριζοντίως την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εμείς, είπε η Έφη Αχτσιόγλου, «καταψηφίζουμε στο σύνολό του το νομοσχεδιο. Η κυβέρνηση έχει απομονωθεί κοινοβουλευτικά και θα απομονωθεί και κοινωνικά. Και εφόσον αναλάβουμε τη διακυβέρνηση, αυτός ο νόμος θα καταργηθεί άμεσα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Λοβέρδος, αναφέρθηκε στο νόμο Κατσέλη και θύμισε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι τότε που ψηφιζόταν στην ολομέλεια, «η εισηγήτρια του κόμματός σας, μας έλεγε ότι "το σχέδιο νόμου είναι εξαιρετικά ανώδυνο για τις τράπεζες και εξαιρετικά λίγο για τους υπερχρεωμένους", ενώ ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος που ήταν τότε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης προέβλεπε ότι 'δεν θα υπάρξει ούτε ένας δανειολήπτης που θα ωφεληθεί από το σχέδιο νόμου' [...] Καλό θα είναι, όταν αρθρώνουμε λόγο αντιπολιτευτικό στην κυβέρνηση, να μην τα φέρει ο καιρός να γελοιοποιηθούμε στην αίθουσα αυτή» σχολίασε.

Ο κ. Λοβέρδος πάντως, ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών, προκειμένου να υπάρξει στην πράξη και όχι στον τίτλο του νομοσχεδίου μια «δεύτερη ευκαιρία», να βελτιώσει το σχετικό άρθρο και να προσθέσει πως «η πτώχευση, δεν είναι λόγος στέρησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος», διότι όπως εξήγησε, πλέον πτωχεύει και το φυσικό πρόσωπο και έτσι δεν θα μπορεί να ασκεί το επάγγελμά του.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, ανέφερε πως «εάν μας παρακολουθούσε αυτές τις πέντε ημέρες κάποιος, ο οποίος δεν έχει σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, θα νόμιζε ότι εδώ συγκρούεται το φως με το σκοτάδι…Περίσσεψαν οι λεκτικοί σας διαξιφισμοί, οι οποίοι όμως προσπαθούν να συσκοτίσουν τη μια και μόνη πραγματικότητα που είναι, ότι όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου, έχετε σύμπλευση στις ίδιες στρατηγικές επιλογές, στο να τσακίζονται τα δικαιώματα των λαών για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των ευρωπαϊκών μονοπωλίων». Όλοι σας, είπε «υλοποιείτε την επιλογή της αστικής τάξης για γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας, που αποτελεί την άλλη όψη της ταξικής αντιλαϊκής πολιτικής στο επίπεδο της οικονομίας και της κοινωνίας, για να μπορέσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, η αστική τάξη της χώρας μας να πάρει ένα κομμάτι από το πλιάτσικο που γίνεται στους λαούς της περιοχής.

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και εμπλέκεστε όλο και περισσότερο με τους αμερικανονατοϊκούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς». Καταλόγισε στον πρωθυπουργό, ότι έχει γεμίσει όλη την χώρα με αμερικανονατοϊκές βάσεις, ενώ σημείωσε πως «η καταστολή των εργαζομένων, των μαθητών, των αγροτών με τα ΜΑΤ είναι ίδιο γνώρισμα όλων των κυβερνήσεων σας». Αναφορικά με την υπερχρέωση των λαϊκών στρωμάτων, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ ανέφερε ότι τα 233,5 δισ. ευρώ είναι το ληξιπρόθεσμο και όχι στο σύνολο του ιδιωτικού χρέους της χώρας.

Αναφορικά με το νομοσχέδιο, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ είπε πως «οι λύσεις τις οποίες προτείνετε είναι αντιλαϊκές. Θα μετατρέψουν όσους χρωστάνε. διαχρονικά σε ομήρους. Δόσεις, δόσεις, δόσεις…. 240 δόσεις λέτε, για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και έτσι θα είναι όμηροι για 20 χρόνια. 180 δόσεις στην εφορία, και εκεί όμηροι. 120 δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, πάλι όμηροι. Ομήρους του κράτους και των τραπεζών θέλετε να καταστήσετε τον κόσμο, εάν δεν τους ρευστοποιήσετε την περιουσία του».

Ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, κάλεσε όσους έχουν ψηφίσει μνημόνια να μην διαμαρτύρονται σήμερα, γιατί αυτά είναι απότοκά τους. Ανέφερε πως η λεγόμενη αύξηση της ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, έχει προέλθει από την μείωση των μισθών και αυτό δεν είναι επίτευγμα. Αναρωτήθηκε πού είναι οι επενδύσεις στη βελτίωση των διαδικασιών, την παραγωγή και την καινοτομία, για να αυξηθεί έτσι η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητά μας. Ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών να αναφέρει πόσα από τα χρήματα που εισέρρευσαν στις τράπεζες από το ευρωσύστημα πήγαν στην πραγματική οικονομία και πόσα για την αγορά ομολόγων του Δημοσίου. Σημείωσε ότι από το «μαξιλάρι» των 36 ή 37 δισεκατομμυρίων, τα 15,7 δισεκατομμύρια είναι του ESM και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.

Αναφορικά με το νομοσχέδιο, ο κ. Βιλιάρδος προχώρησε σε μια σειρά παρατηρήσεων για τα όσα εισάγονται στο νέο πτωχευτικό δίκαιο, και σημείωσε πως «χωρίς προοπτικές για την οικονομία και την απασχόληση, η οποιαδήποτε πτωχευτική διαδικασία είναι άδικη και καταστροφική». Πρόσθεσε πως, «όχι μόνο δεν θα έπρεπε να μην κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο, αλλά να ανασταλούν οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί έως ότου ανακάμψει η οικονομία». Παράλληλα, ζήτησε «να στηριχθεί η ελληνική Ομογένεια με κίνητρα από το κράτος, έτσι ώστε να επιστρέψουν και οι 600.000 νέοι μας που έφυγαν στο εξωτερικό λόγω των καταστροφικών μνημονίων που μας επιβλήθηκαν».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΜέΡΑ 25, Κρίτων Αρσένης, επέμεινε πως το νομοσχέδιο αυτό «οδηγεί στην ρευστοποίηση της ελληνικής οικογένειας». Υποστήριξε ότι στο στόχαστρο του νομοσχεδίου βρίσκονται οι πολίτες που χρωστούν περισσότερα από 30.000 ευρώ, οι εγγυητές των δανείων τους και όσοι έχουν κληρονομήσει ή θα κληρονομήσουν δανειολήπτες. Ο κ. Αρσένης είπε πως «εμείς ως ΜέΡΑ 25, έχουμε φέρει και είναι σε δημόσια διαβούλευση, πρόταση νόμου για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Είναι το σχέδιο Οδυσσέας, που ονομάσθηκε έτσι, καθώς οι πολίτες βρίσκονται σε έναν τιτάνιο αγώνα για να καταφέρουν να τους ανήκει το σπίτι τους». Το ζήτημα των κόκκινων δανείων, είπε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί «ως κοινωνικό πρόβλημα και όχι τιμωρητικά, με κατασχέσεις και πτωχεύσεις, παρέχοντας προστασία των πολιτών μέχρι να αποκατασταθεί η οικονομία και να μπορέσουν οι δανειολήπτες να αποπληρώσουν τα δάνειά τους».