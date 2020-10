Αθλητικά

Champions League: Στο Πόρτο για τη “μάχη των 16” ο Ολυμπιακός

Με καλή ψυχολογία, μετά τις νίκες, αλλά με κενές θέσεις λόγω του κορονοϊού ταξιδεύει στην Πορτογαλία ο Ολυμπιακός.

«Χτυπημένος» από τον κορονοϊό σε καίριες θέσεις της ενδεκάδας (μετά τον Μαντί Καμαρά, έμεινε εκτός λόγω COVID-19 και ο Ουσεϊνού Μπα, μαζί με τον Σουντανί), αλλά με τρομερή ψυχολογία μετά τη νίκη του στις καθυστερήσεις της πρεμιέρας με τη Μαρσέιγ, ο Ολυμπιακός διεκδικεί απόψε (22:00) στο «Ντραγκάο» κόντρα στην Πόρτο (για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League) ένα δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει την ευκαιρία να «μπει» ακόμη πιο γερά στη μάχη της πρόκρισης στους «16».

Οι περσινοί νταμπλούχοι Ελλάδας, θέλουν να «εξαργυρώσουν» τη μεγάλη νίκη τους επί των Γάλλων, που τους έφερε εξαρχής σε θέση «οδηγού» στον όμιλο μαζί με τη Μάντσεστερ Σίτι. Κι ένα δεύτερο θετικό αποτέλεσμα θα ανοίξει κι άλλο την «πόρτα» για την πρόκριση.

Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν σκοπεύει να αλλάξει πολλά ως προς την ενδεκάδα και τον τρόπο αγωνιστικής προσέγγισης του αγώνα με τους περσινούς πρωταθλητές Πορτογαλίας, που θα έχουν και κόσμο στο πλευρό του, καθώς οι υγειονομικές αρχές της χώρας άναψαν το «πράσινο φως» για παρουσία φιλάθλων στο 7,5% της χωρητικότητας του «Ντραγκάο».

Τη θέση του Μπα στο κέντρο της «ερυθρόλευκης» άμυνας θα πάρει ο Παπέ Αμπού Σισέ, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις μοιάζουν να είναι «κλειδωμένες». Ο Σα θα πάρει θέση κάτω από τα γκολπόστ του Ολυμπιακού, στην επιστροφή του στο «Ντραγκάο» ως αντίπαλος αυτή τη φορά της Πόρτο, ενώ οι Ραφίνια-Χολέμπας έχουν τον πρώτο λόγο για τα δύο άκρα της άμυνας, με τον Βινάγκρε να «παίζει» ως... αουτσάιντερ για την αριστερή πλευρά. Στον άξονα θα ξεκινήσει ο Εμβιλά με τον Μπουχαλάκη, έχοντας μπροστά τους τον Βαλμπουενά, τους Ραντζέλοβιτς, Μασούρα στα «φτερά» της επίθεσης και τον Ελ Αραμπί στην κορυφή.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού έχει συμπεριληφθεί και ο Μπρούμα, που αναμένεται να «μπει» σιγά-σιγά στο ροτέισον των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά την αποστολή του Ολυμπιακού για το αποψινό (26/10) παιχνίδι με την Πόρτο, συγκροτούν οι: Ανδρούτσος, Σεμέδο, Μπουχαλάκης, Χολέμπας, Σισέ, Βινάγκρε, Ντρέγκερ, Ελ Αραμπί, Ραφίνια, Πέπε, Φορτούνης, Καραργύρης, Σα, Μασούρας, Χασάν, Εμβιλά, Παπαδόπουλος, Ραντζέλοβιτς, Μπρούμα, Βαλμπουενά και Βρουσάι.