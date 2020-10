Πολιτική

Κελέτσης στον ΑΝΤ1: Αν δεν είχα ειδοποιηθεί, δεν θα ήξερα ότι έχω κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μιλά στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το πώς κόλλησε τον κορονοϊό και πώς το αντιλήφθηκε.

Για την περιπέτειά του με τον κορονοϊό μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Σταύρος Κελέτσης.

Ο βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας ενημερώθηκε το Σάββατο από συνεργάτη του ότι είχε βρεθεί θετικός. Ο Σ.Κελέτσης βρισκόταν στην Αθήνα για κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις και έσπευσε να κάνει το τεστ, μπαίνοντας ταυτόχρονα και σε καραντίνα.

Την Κυριακή το απόγευμα ενημερώθηκε ότι ήταν θετικός, ωστόσο, ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχει συμπτώματα.

«Δεν είχα συμπτώματα, αν δεν είχα ειδοποίηση από τον συνεργάτη μου, δεν θα έκανα τεστ», δήλωσε σχετικά.

Ένα ακόμα θέμα είναι ότι, ο ίδιος είχε κάνει προληπτικά τεστ την περασμένη Τετάρτη, το οποίο και ήταν αρνητικό.

Όπως διευκρίνισε και τα δύο τεστ ήταν μοριακά.

Τέλος, όσο αφορά την επίσκεψη του πρωθυπουργικού ζεύγους στον Έβρο, ο Σ.Κελέτσης σημείωσε πως βρέθηκε θετικός αργότερα.