Αγοράκι σκοτώθηκε με οικογενειακό όπλο στα γενέθλιά του

Ακόμα μία τραγωδία με όπλο σημειώθηκε, με θύμα αυτήν τη φορά ένα παιδάκι μόλις τριών ετών.

Αγοράκι τριών ετών σκοτώθηκε το Σάββατο στο σπίτι της οικογένειας καθώς περιεργαζόταν πιστόλι κατά τη διάρκεια της γιορτής για τα γενέθλιά του στην Πόρτερ, στο Τέξας, ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης αυτής των νότιων ΗΠΑ.

Τραυματισμένο στο στήθος, το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα σε σταθμό της πυροσβεστικής, όπου υπέκυψε, διευκρίνισε σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Πόρτερ, περίπου σαράντα χιλιόμετρα βόρεια του Χιούστον.

Στη γιορτή για τα γενέθλια του παιδιού, στην οποία είχαν πάει μέλη της οικογένειας και φίλοι, οι ενήλικοι άκουσαν έναν πυροβολισμό καθώς έπαιζαν χαρτιά.

Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που διενεργείται, το παιδί βρήκε πιστόλι που είχε πέσει από τσέπη μέλους της οικογένειας.

Τα δυστυχήματα του είδους έχουν πολλαπλασιαστεί στις ΗΠΑ μετά το κλείσιμο των σχολείων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, τονίζουν οργανώσεις οι οποίες αγωνίζονται εναντίον της περαιτέρω εξάπλωσης των πυροβόλων όπλων σε μια χώρα όπου το ένα τρίτο των ενηλίκων έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα.

«Καθώς περισσότερα παιδιά βρίσκονται στο σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι πιο σημαντικό παρά ποτέ να έχετε έναν χώρο ασφαλούς αποθήκευσης (των όπλων), εξαρτώνται τόσα πολλά από αυτό», σχολίασε η Κριστίν Πάρκερ, εκπρόσωπος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Moms Demand Action στο Τέξας.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώνει η ΜΚΟ Everytown for gun safety, από την αρχή της χρονιάς έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 97 θάνατοι παιδιών και ανηλίκων από «αθέλητα» πυρά.

Το Τέξας συγκαταλέγεται στις αμερικανικές πολιτείες στις οποίες η νομοθεσία για τα πυροβόλα όπλα είναι από τις πιο χαλαρές στις ΗΠΑ, όπου το δικαίωμα της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας είναι εγγυημένο δυνάμει της δεύτερης Τροπολογίας του Συντάγματος, όπως λένε οργανώσεις που τάσσονται υπέρ της οπλοκατοχής.