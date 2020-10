Κοινωνία

Κορονοϊός: Διευκρινίσεις για τη χρήση της μάσκας στο αυτοκίνητο (βίντεο)

Τι ισχύει για τους επιβάτες των αυτοκινήτων και πότε φορούν μάσκα. Τι ισχύει για την άθληση. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. δίνει διευκρινίσεις στον ΑΝΤ1.