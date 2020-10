Πολιτισμός

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ στο “Ενώπιος Ενωπίω”: εξακολουθώ να ονειρεύομαι, έχω όραμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ακαδημαϊκός μιλά για την σπουδαία διαδρομή της, την Ιστορία και την Αριστερά. Τι λέει για την στήριξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τις επικρίσεις στον Αλέξη Τσίπρα.