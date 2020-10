Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος: Ο κορονοϊός δεν είναι πιο επιθετικός, αλλά έχει μεγαλύτερη διασπορά

Για τη χρήση της μάσκας, τα μέτρα που ελήφθησαν, εκείνα που βοηθούν στην ανακοπή της μετάδοσης και το χειμώνα που έρχεται μίλησε στον ΑΝΤ1 ο πρύτανης του ΕΚΠΑ.