Κοινωνία

Σύγκρουση πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εμπορικό πλοίο "έπεσε" σε ναρκοθηρευτικό σκάφος του ΠΝ. Δεκάδες μέλη του πληρώματος βρέθηκαν στην θάλασσα. Επιχείρηση ρυμούλκησης του πλοίου του ΠΝ.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι, σύμφωνα με το Υπ. Εθνικής Άμυνας βρέθηκαν στην θάλασσα, μετά απο σύγκρουση πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, μετά τις 07:30 της Τρίτης.

Το Λιμενικό αναφέρει ότι στελέχη του περισυνέλεξαν 21 ανθρώπους απο την θάλασσα

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα και το ΥΕΘΑ, πρόκειται για από τα μέλη του πληρώματος του ναρκοθηρευτικού πλοίου "Καλλιστώ" του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο συγκρούστηκε με πλοίο, στα ανοιχτά του λιμανιού στον Πειραιά. Τα δύο απο τα μέλη του πληρώματος έχουν τραμυατιστεί.

Το έτερο πλοίο μετέφερε κοντέινερ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το εμπορικό πλοίο έπεσε πάνω στο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ βρισκόταν στα ανοιχτά απο τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας

Οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην θάλασσα περισυλλέγησαν απο πληρώματα σκαφών του Λιμενικού, ρυμουλκών και σκαφών του ΠΝ πυο έσπευσαν στην περιοχή.

Αρχικώς στην περιοχή είχαν σπεύσει πλοία της ακτοπλοΐας τα οποία απομακρύνθηκαν από το Λιμενικό και το Πολεμικό Ναυτικό που έχουν αναλάβει την επιχείρηση.

Εικόνες απο την περιοχή του ατυχήματος δέιχνουν ότι το σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού έχει πάρει κλίση, συνεπεία της σύγκρουσης με το άλλο πλοίο, το οποίο του προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην πλώρη.





Εκτιμήσεις έκαναν λόγο για κίνδυνο βύθισης του σκάφους του Πολεμικού Ναυτικού, ωστόσο υπάρχει ελεγχόμενη εισροή υδάτων στο ναρκοθηρευτικό του ΠΝ, πάνω στο οποίο έχουν μείνει τουλάχιστον τέσσερα μέλη απο το πλήρωμα.

η πρώτη επίσημη ενημέρωση για το συμβάν από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Γύρω στις 09:00 εκδόθηκε





Λίγο μετά τις 09:00, ξεκίνησε η επιχείρηση ρυμούλκησης του ναρκοθηρευτικού πλοίου:





















Η ταυτότητα του «Καλλιστώ»





Το πλοίο αποτελεί το ένα από τα 12 Ναρκοθηρευτικά τ. HUNT τα οποία κατασκευάστηκαν απο τα ναυπηγεία της VOSPER THORNYCROFT στο Πόρτσμουθ Αγγλίας.





Eίναι κατασκευασμένo από Πλαστικό Ενισχυμένο με Υαλονήματα (GRP) για ελαχιστοποίηση του μαγνητικού ίχνους και υψηλή αντοχή.Καθελκύστηκε τον Ιούνιο του 1987 και αποδόθηκε στην ενεργό δράση τον Μάρτιο του 1989. Παρελήφθη απο το Αγγλικό Ναυτικό με το όνομα HMSBERKELEYκαι χαρακτηριστικά Μ – 40. Στις 6 Φεβρουαρίου 2001 ξεκίνησε η παραλαβή του πλοίου απο το Ελληνικό πλήρωμα εν όρμω Πόρτσμουθ Αγγλίας. Την 28 Φεβρουαρίου 2001 παρελήφθη από τον ΠΛΩΤΑΡΧΗ Ρ.Σ.ΣΑΛΒΕΤΑ ΠΝ και έλαβε το όνομα Ν/ΘΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ (Μ – 63).





Μετά την παραλαβή το πλοίο παρέμεινε στον Ναύσταθμο του Πόρτσμουθ μέχρι τις 30 Μαρτίου 2001 οπότε και απέπλευσε και κινήθηκε προς Ν.Σ.Την 11 Απριλίου 2001 το πλοίο κατέπλευσε στο ΝΣ αφού διήλθε από τους λιμένες Μάλαγα και Μεσσήνη. Από τότε υπάγεται στη Διοίκηση Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ).





Διαστάσεις: 60/10/3,4 μέτρα

Εκτόπισμα: 750 τόν.

Πρόωση: 2 MTU 8V 396 74K 1080HP (805KW)Diesel βοηθητική 1 MTU8V396 74K765HP(570KW),2 έλικες, 1 προωθητής πρώρας (bow thruster) Ηλεκτρομηχανές 3 MTU6R183 TE52 200KW

Ταχύτητα: 15 κόμβοι

Πλήρωμα: 45

Οπλισμός: 1 πυροβόλο 30mm, 2 πολυβόλa 7,62χιλ

Συστήματα Εντοπισμού ναρκών: 2 υποβρύχια τηλεκατευθυνόμενα οχήματα PAP 104/105, και 2 υποβρύχια οχήματα PLUTOPLUSΣυστήματα Μηχανικής Ναρκαλιείας.