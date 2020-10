Παράξενα

Θεσσαλονίκη: ελληνική σημαία γίγας για την 28η Οκτωβρίου (εικόνες)

Τεράστια σημαία της Ελλάδας κρέμασε από το μπαλκόνι του ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη.

Μία τεράστια ελληνική σημαία κρέμασε στο μπαλκόνι του ένας κάτοικος της Επανωμής, στη Θεσσαλονίκη.

Η σημαία, επιφάνειας περίπου 20 τμ κρεμάστηκε από το μπαλκόνι του, με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Να σημειωθεί ότι τα από κάτω διαμερίσματα είναι κενά και δεν τους «κλείνει» τα μπαλκόνια η τεράστια σημαία, η οποία ωστόσο, έχει γίνει…viral στη γειτονιά.

Πηγή: thestival.gr