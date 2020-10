Κοινωνία

28η Οκτωβρίου: οι εορτασμοί της επετείου του “ΟΧΙ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«ΟΧΙ» στον κορονοϊό είναι το κυβερνητικό σύνθημα για τη διαφορετική αυτήν εθνική επέτειο. Όλες οι εκδηλώσεις.

Χωρίς στρατιωτικές και μαθητικές παρελάσεις θα εορταστεί φέτος η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου ενώ όσες εκδηλώσεις τελεστούν, δηλαδή δοξολογίες και καταθέσεις στεφάνων, θα πραγματοποιηθούν με περιορισμένο αριθμό ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, στην πόλη των Αθηνών θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 έχει ιδιαίτερη αξία για τη χώρα μας, υπενθυμίζοντας την αντίσταση της πατρίδας μας ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό και τους αγώνες των λαών για τη δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ματαίωση των παρελάσεων, ουδόλως απαξιώνει και μειώνει τις οφειλόμενες τιμές στους αγωνιστές, ήρωες της Εποποιίας του 1940. Ως ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής, καλούμε όλες τις κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες, τους δήμους και τους πολίτες, να αναρτήσουν την ελληνική σημαία στα καταστήματα των υπηρεσιών τους και τις οικίες τους, αντίστοιχα», τονίζει το υπουργείο Εσωτερικών στην εγκύκλιο που εξέδωσε.

Παράλληλα, ο σημαιοστολισμός σύμφωνα με την με αριθμ. 67271/13.10.2020 απόφαση, είναι γενικός και τριήμερος από την 8η πρωινή ώρα της 26ης Οκτωβρίου μέχρι και τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου, ενώ για την πόλη της Θεσσαλονίκης τετραήμερος από την 25η Οκτωβρίου.

Ακόμη, το βράδυ της 27ης και 28ης Οκτωβρίου, πόλεις και χωριά θα φωταγωγηθούν.

Επιπλέον, όπως δήλωσε πριν από λίγες μέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, η δοξολογία ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και των υπόλοιπων μελών της κυβέρνησης.

«Η κυβέρνηση ανταποκρινόμενη στο υπεύθυνο κάλεσμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου για την αποφυγή μαζικών συναθροίσεων, ανακοινώνει ότι ο πρωθυπουργός και τα μέλη της δεν θα παραστούν στη Δοξολογία για την Εθνική μας Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Φέτος, ας πούμε ΟΧΙ και στον κορονοϊό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.

Επιπρόσθετα σχετικά με τις δοξολογίες που αφορούν σε εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου όπως και τις καταθέσεις στεφάνων σε όλη τη χώρα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας της νόσου Covid-19 , ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, υπογράμμισε ότι θα πραγματοποιηθούν με αυστηρή τήρηση των μέτρων που προβλέπονται σε κάθε επίπεδο του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας.

Ακόμη, όσον αφορά τα σχολεία, οι εκδηλώσεις ενόψει του εορτασμού της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν ανά τμήμα και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο διδακτικών ωρών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας:

1. Σε όλες τις σχολικές μονάδες Δ.Ε. κατά την παραμονή της επετείου γίνονται εορταστικές εκδηλώσεις. Για το σχολικό έτος 2020-21 οι εν λόγω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 εντός του κάθε τμήματος. Η παράδοση της σημαίας από τον διευθυντή/ντρια κάθε σχολικής μονάδας στον/στη σημαιοφόρο θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας.

2. Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) διδακτικών ωρών.

3. Μετά το πέρας του επετειακού εορτασμού, σε κάθε τμήμα θα απονεμηθούν τα αριστεία-βραβεία- οι έπαινοι προσωπικής βελτίωσης και οι ειδικοί έπαινοι στους/στις μαθητές/τριες του σχολικού έτους 2019-20. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, θα μεριμνήσει για τον καθορισμό του τρόπου απονομής των εν λόγω τιμητικών διακρίσεων στους αποφοίτους του σχολικού έτους 2019-20, ώστε να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από τον covid - 19.

4. Επίσης, λαμβάνεται υπόψιν εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρεται στη μη πραγματοποίηση των μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Εξ αυτού απορρέει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν προετοιμασίες επιλογής μαθητών για τη συγκρότηση των τμημάτων παρέλασης. Όσον αφορά την εκπροσώπηση των σχολικών μονάδων με τη συμμετοχή σημαιοφόρων και παραστατών σε εορταστικές εκδηλώσεις (Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων κ.α.), θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα ισχύοντα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του covid- 19 που φέρει τίτλο «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα στο σύνολο της επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κοροναϊού Covid-19».