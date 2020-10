Κοινωνία

Η ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού για το “Καλλιστώ”

Τι αναφέρεται από το ΓΕΝ για την σύγκρουση πλοίων ανοιχτά του λιμανιού του Πειραιά.

Την πρώτη έγγραφη επίσημη ενημέρωση για το ατύχημα του ναρκοθηρευτικού "Καλλιστώ" στα ανοιχτά του Πειραιά, που είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες μέλη του πληρώματος να βρεθούν στην θάλλασα και το πλοίο να υποστεί μεγάλες ζημιές και να έχει "πάρει κλίση" απο εισροή υδάτων, αφού χτυπήθηκε από εμπορικό πλοίο, εξέδωσε το Πολεμικό Ναυτικό.

Όπως αναφέρει το ΓΕΝ, "Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και περί ώρας 07:30 στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού σημειώθηκε πρόσκρουση εμπορικού πλοίου με το ΝΘΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Από το Πολεμικό Ναυτικό αναλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες αντιμετώπισης του περιστατικού".