Κοινωνία

Βίντεο με το ναρκοθηρευτικό “Καλλιστώ” μετά την σύγκρουση με εμπορικό πλοίο

Συγκλονιστικό ντοκουμέντο του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», από το σκάφος του ΠΝ, μεγάλο μέρος του οποίου έχει συνθλιβεί.

Ενδεικτικές της ζημιάς που έχει υποστεί το ναρκοθηρευτικό σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού «Καλλιστώ», το οποίο το πρωί της Τρίτης χτυπήθηκε από πλοίο μεταφοράς κοντέινερ, είναι οι εικόνες που κατ΄ αποκλειστικότητα παρουσίασε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται η κλίση που πήρε το πολεμικό σκάφος, μεγάλο μέρος της πρύμνης του οποίου συνεθλίβη από το χτύπημα από το εμπορικό πλοίο, αμέσως μετά το οποίο δεκάδες μέλη του πληρώματος του «Καλλιστώ» βρέθηκαν στην θάλασσα.

Ο Στέλιος Πέτσας δήλωσε ότι απο θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, περιγράφοντας πως το εμπορικό πλοίο "πέρασε πάνω" απο το σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού.