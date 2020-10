Life

“Special Report”: ο Νικόλας Βαφειάδης στην εμπόλεμη ζώνη του Ναγκόρνο - Καραμπάχ (εικόνες)

Η εκπομπή του ΑΝΤ1, του μοναδικού ελληνικού ΜΜΕ που βρέθηκε στην “καυτή περιοχή”, καταγράφει τα δεδομένα, με μοναδικές εικόνες και αποκλειστικές συνεντεύξεις.

Ο ΑΝΤ1 είναι το μοναδικό ελληνικό μέσο ενημέρωσης που βρέθηκε, με τον Νικόλα Βαφειάδη, στην εμπόλεμη ζώνη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, καταγράφοντας εικόνες από την κατάσταση στην «εύφλεκτη περιοχή».

Στην εκπομπή μίλησαν αποκλειστικά ο Υπ. Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, καθώς και ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας.

Τι θα δούμε σήμερα στις 23:30, στον ΑΝΤ1…



Τουρκικός «δάκτυλος» στον «μαύρο κήπο» του Καύκασου

Τι σχέση μπορεί να έχει η ένταση στα ελληνικά νερά με την πρόσφατη αναβίωση μίας σύρραξης στον Καύκασο, η οποία μετρά δεκαετίες; Ο Νικόλας Βαφειάδης ακολουθεί τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, στο ταξίδι του στην Αρμενία και μιλά αποκλειστικά με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, για την ανάφλεξη των εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μεταξύ των δυνάμεων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν.

Στην κάμερα του «Special Report» ο Νικόλ Πασινιάν κατηγορεί ευθέως τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι «απειλεί την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αρμενία και την παγκόσμια ασφάλεια» σε μια προσπάθεια να αναβιώσει την Οθωμανική αυτοκρατορία. Η εκπομπή ταξιδεύει στο εμπόλεμο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, αναζητώντας τον «τουρκικό δάκτυλο» στις συγκρούσεις που συνεχίζονται, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας, και καταγράφει τη σκληρή καθημερινότητα του πολέμου για τους κατοίκους του βομβαρδιζόμενου Στεπανακέρτ.

Πίσω από την ανάφλεξη

Ο Τάσος Τέλλογλου μιλά αποκλειστικά με τον πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, Ανάρ Χουσεΐνοβ, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ανάκλησή του από τη χώρα μας και την ανάκληση του Έλληνα πρέσβη στο Μπακού. Ο Ανάρ Χουσεΐνοβ μιλά στο «Special Report» για το πώς η Ελλάδα βρέθηκε στη μέση της ανάφλεξης στον Καύκασο, ενώ δίνει τη δική του απάντηση για τις διεκδικήσεις των Αζέρων και τις διεθνείς καταγγελίες για εμπλοκή μισθοφόρων στις εχθροπραξίες στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Ακόμη, ο αναλυτής επί των διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης, εξηγεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τον ρόλο της Τουρκίας, της Αμερικής και της Ρωσίας στο ανοιχτό μέτωπο του Καυκάσου.

