Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: δεκάδες συσκευασίες χασίς βρέθηκαν σε κελί (εικόνες)

Προανάκριση διενεργεί η Αστυνομία και η εισαγγελία, μετά το εύρημα από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Εξήντα μία συσκευασίες χασίς εντοπίστηκαν σε νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε χθες στις φυλακές Κορυδαλλού, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, και ειδικότερα σε κελί αλλοδαπού κρατούμενου.

Σημειώνεται, ότι οι 61 συσκευασίες ήταν συνολικού μεικτού βάρους 53,3 γραμμαρίων.

Για τα νέα ευρήματα ενημερώθηκαν άμεσα η αρμόδια εισαγγελική Αρχή και η αστυνομία, που διενεργούν σχετική προανάκριση.

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.