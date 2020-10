Υγεία - Περιβάλλον

Κίνδυνος άνοιας για τους ηλικιωμένους από το θόρυβο

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε χιλιάδες ηλικιωμένους. Πώς επηρεάζει ο θόρυβος την υγεία τους.

Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που μένουν σε περιοχή με πολύ θόρυβο αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση άνοιας αργότερα στη ζωή τους, σύμφωνα με μία νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Σάρα Άνταρ της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα Αλτσχάιμερ και άνοιας «Alzheimer & Dementia», ανέλυσαν στοιχεία για 5.227 άτομα άνω των 65 ετών, εκ των οποίων το 30% είχαν ήπια γνωστική διαταραχή (μπορεί να αποτελεί πρόδρομη φάση της άνοιας), ενώ το 11% είχαν νόσο Αλτσχάιμερ.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι άνθρωποι ζούσαν σε σπίτια κοντά στα οποία στη διάρκεια της ημέρας υπήρχε θόρυβος μεγαλύτερος κατά δέκα ντεσιμπέλ, είχαν κατά μέσο όρο 36% μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης ήπιας γνωστικής διαταραχής και 30% μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας.

«Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι τα υψηλότερα επίπεδα θορύβου μπορεί να έχουν επίπτωση στους εγκεφάλους των ηλικιωμένων και να τους δυσκολέψουν να λειτουργήσουν στην καθημερινότητα χωρίς βοήθεια. Αυτό είναι σημαντικό εύρημα, με δεδομένο πόσα εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σήμερα σε κοινότητες με υψηλά επίπεδα θορύβου», δήλωσε η Άνταρ και επεσήμανε ότι η σχέση θορύβου-άνοιας δεν έχει τύχει της δέουσας προσοχής έως τώρα.