Κοινωνία

“Κίρκη”: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία

Τα φαινόμενα που αναμένεται να συνοδεύσουν το χαμηλό βαρομετρικό που κινείται προς τη χώρας μας.

Το βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα προκαλέσει τη νέα κακοκαιρία Κίρκη, κινείται ήδη ανατολικά και θα αρχίσει να επηρεάζει τα νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας μας από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Βαθμιαία, κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα φαινόμενα θα επεκταθούν βορειοανατολικά και θα επηρεάσουν μεγάλο τμήμα της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, τα εντονότερα φαινόμενα της κακοκαιρίας θα σημειωθούν ανήμερα της εθνικής επετείου (Τετάρτη 28/10), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Κρήτη, Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), Κυκλάδες, Θεσσαλία, Εύβοια, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και, μετά το απόγευμα, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και τοπικά στην Ανατολική Στερεά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Την Πέμπτη 29/10 βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και κυρίως στο Αιγαίο, οι οποίες βαθμιαία μέσα στην ημέρα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, την Τετάρτη οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί και τοπικά στο Νότιο Αιγαίο θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις 8-9 μποφόρ. Επίσης, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα ευνοήσει τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου οι συγκεντρώσεις της θα είναι αυξημένες.