“Παρουσιάστε!”: Γούλας Vs Σκορδάς στις κάλπες (εικόνες)

Η ανατρεπτική ψήφος των στρατιωτών φέρνει τα πάνω – κάτω για τους αξιωματικούς της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, στο αποψινό επεισόδιο.

Εκλογές στο στρατόπεδο! Γούλας ή Σκορδάς; Ποιος θα κερδίσει;

Τι θα δούμε απόψε στις 21:00, στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς "Παρουσιάστε!" στον ΑΝΤ1…

Εσχάτη προδοσία! Όλοι οι φαντάροι του Γούλα πήγαν στο πάρτι του Σκορδά, και η τιμωρία έχει μπόλικο καψόνι. Βέβαια ούτε οι φαντάροι του Σκορδά τη γλιτώνουν όταν εκείνος ανακαλύψει ότι έφεραν λαθραία αλκοόλ στο πάρτι των γενεθλίων του.

Απ' την πολύ καμπάνα, οι φαντάροι κάνουν παράπονα στον Ταξίαρχο για κακομεταχείριση. Η κόντρα για το ποιος πρέπει να είναι τελικά διοικητής του στρατοπέδου ξαναφουντώνει! Για να λύσουν επιτέλους το θέμα, ο Γούλας και ο Σκορδάς καταφεύγουν σε μια πρωτότυπη λύση: Εκλογές! Ποιος θα κερδίσει;

Την ίδια ώρα, η είδηση για το φιλί μεταξύ Καρυπίδη και Βαρκάρη φέρνει τον Μέγα στα όριά του, και απειλεί να μεταφέρει την πληροφορία στον πατέρα της…







