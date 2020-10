Life

“Άγριες Μέλισσες”: συγκλονιστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης (βίντεο)

Εκπληκτικές ερμηνείες και διλήμματα, μετά από την εγκυμοσύνη της Ελένης μέσα στην φυλακή. Πως και πότε θα την «διεκδικήσει» ο Βόσκαρης.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Τρίτη 27 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 32

Η Δρόσω πλέει σε πελάγη ευτυχίας για τον δίσκο που πρόκειται να βγάλει ενώ ο Τάκης της κρύβει την πικρή αλήθεια. Απ’ την άλλη, ο Φίλιππος φαίνεται πως φεύγει μια για πάντα απ’ τη ζωή τους. Οι συνεχείς εντάσεις στο σπίτι των Σεβαστών επηρεάζει τη σχέση της Ασημίνας και του Νικηφόρου, που οδεύει μέρα με τη μέρα σε τέλμα.

Ο Μελέτης καταφθάνει στο Παρίσι ενώ η Πηνελόπη απορρίπτει ακόμα ένα «προξενιό», όμως, ένας γοητευτικός άντρας θα μπει τυχαία στη ζωή της όπως τυχαία θα μπει και στη ζωή του Δούκα, φέρνοντας ίσως την πολυπόθητη επιστροφή του. Ο Μιλτιάδης ενημερώνεται για την απόφαση της επιτροπής. Θα καταφέρει αυτή τη φορά να γυρίσει στη παλιά του ζωή;

Η Φωτεινή αποκαλύπτει στην Ελένη, την εγκυμοσύνη της και προσπαθεί να την πείσει, να κρατήσει αυτό το μωρό, ως απόδειξη για τον εφιάλτη που ζει στα χέρια του Βόσκαρη ενώ ο Γκούμας θα της δώσει μια λύση προκειμένου να τα καταφέρει. Θα πεισθεί η Ελένη να κρατήσει ένα μωρό για να γλιτώσει απ’ το μαρτύριό της ή θ’ ακολουθήσει το σχέδιο του Βόσκαρη να τερματίσει κρυφά την εγκυμοσύνη;

