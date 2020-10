Κοινωνία

Μήνυση για την 12χρονη που “χαρακώθηκε” με εντολή μέσω chat

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστηρίζουν οι γονείς της μικρής. Τα σεξουαλικά μηνύματα και η προτροπή σε αυτοκτονία. Τα μηνύματα που αντάλλασσε το κορίτσι.

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υποβλήθηκε το Σάββατο στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου από την 45χρονη μητέρα του 12χρονου κοριτσιού που έπεσε στα χέρια επιτήδειου, που την οδήγησε σε ακραίες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί για τα περαιτέρω ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου και επειδή αφορά σε αδικήματα που διεπράχθησαν μέσω του διαδικτύου ο εντοπισμός των μηνυόμενων θα γίνει με την συνδρομή αστυνομικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Η υπόθεση, όπως έγραψε η «δημοκρατική», ήρθε στο φως της δημοσιότητας, έπειτα από καταγγελία των γονέων στο Ινστιτούτο Καταναλωτών Δωδεκανήσου.

Όπως έκανε γνωστό, μιλώντας στη «δημοκρατική», ο πρόεδρος του ΙΝ.ΚΑ. κ. Γιώργος Ευγενικός, ενημερώθηκε από τους σοκαρισμένους γονείς του 12χρονου κοριτσιού, ότι μέσω της εφαρμογής chat «discord», άγνωστος χρήστης, μετέτρεψε την κόρη τους σε πειθήνιο όργανό του, πείθοντάς την να του στείλει γυμνές φωτογραφίες, να χαρακώσει τα χέρια της 19 φορές (!) με ξυράφι κρύβοντας επιμελώς τις πληγές ώστε να μην γίνει αντιληπτό τίποτα ενώ το πλέον σοκαριστικό είναι πως οι γονείς ανακάλυψαν τι συμβαίνει λίγο πριν το κορίτσι πάρει υπνωτικά χάπια για να αυτοκτονήσει, όπως την προέτρεπε ο άγνωστος χρήστης της εφαρμογής!

Όπως ανακάλυψε η μητέρα, μέσα από τις συνομιλίες στην εφαρμογή, το παιδί εκβιάζεται ήδη ένα χρόνο, από 11 ετών, από χρήστη του οποίου τα στοιχεία είναι κρυφά και έγραφε στην αγγλική γλώσσα. Η επιρροή του άγνωστου, είναι τόσο ισχυρή πάνω το παιδί, το οποίο δεν θέλει να αναφερθεί καθόλου στην υπόθεση και ζει μέσα στο φόβο.

Η 12χρονη είναι μαθήτρια της δευτέρας Γυμνασίου. Η μητέρα της την 18η Οκτωβρίου 2020 είδε στο κινητό της τηλέφωνο μια φωτογραφία με το χέρι της χαρακωμένο.

Με την συνδρομή του σχολείου η μητέρα απευθύνθηκε με το παιδί σε δύο ψυχολόγους και στον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών.

Η μητέρα είδε ακόμη στο κινητό της την εφαρμογή discord και ένα προφίλ με όνομα ”suicidal thoughts“.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή μηνυμάτων κυρίως για όσους ασχολούνται με διαδικτυακά παιχνίδια.

Η μητέρα ανέφερε ότι με άγνωστο άτομο που έχει συγκεκριμένο λογαριασμό προφίλ η ανήλικη αντάλλασσε μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου και σε μία επικοινωνία της με άλλο άτομο την ρωτούσε πώς θα μπορούσε να αυτοκτονήσει με χάπια.

Πηγή: dimokratiki.gr