Κοινωνία

Στην πόρτα βρήκε ο θάνατος τον αστυνομικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας με δράση και θύμα δύο αδέλφια αστυνομικούς. Το ραντεβού του αποχαιρετισμού που δεν έγινε ποτέ.

Νέες δραματικές αποκαλύψεις έρχονται να συνθέσουν το μέγεθος της τραγωδίας που διεκτραγωγήθηκε στο σπίτι των αδελφλων αστυνομικών στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε αφήσει το όπλο του, το οποίο είχε αγοράσει από συνταξιούχο αστυνομικό και ετοιμαζόταν να φύγει. Τότε ήταν που ο αδελφός του ζήτησε να το επεξεργαστεί, πήρε την έγκριση του και η σφαίρα τον βρήκε την στιγμή που ο αδελφός ήταν στην πόρτα. Κλάσματα δευτερολέπτου πριν να βγει από το πεδίο θανάτου.

Συνωμοσία συγκυριών, σχολιάζουν οι συνάδελφοι του. Ούτε μία στο εκατομμύριο να ξαναγινόταν δεν θα υπήρχε η ίδια κατάληξη.

Ο άτυχος νεαρός, θα πήγαινε σε ραντεβού για καφέ με συναδέλφους του της ΔΙΑΣ Πειραιά. Ήταν μία συνάντηση αποχαιρετισμού καθώς είχε ήδη πάρει το φύλλο πορείας για την ΔΡΑΣΗ. Μία συνάντηση που δεν έγινε ποτέ.

Πηγή: bloko.gr