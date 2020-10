Οικονομία

Λαφαζάνης κατά Τσίπρα με παραδείγματα για πλειστηριασμούς επί ΣΥΡΙΖΑ

Τι αναφέρει σε άρθρο του ο πρώην Υπουργός του Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Νέα επίθεση εξαπολύει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στον Αλέξη Τσίπρα για τους πλειστηριασμούς επί ΣΥΡΙΖΑ.

Με άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα» ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στον πρώην Πρωθυπουργό, δίνοντας τρία ενδεικτικά παραδείγματα για σπίτια που «βγήκαν στο σφυρί» επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντώντας στον Σταύρο Κοντονή και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που ανέφεραν ότι επί των ημερών τους δεν πραγματοποιούνταν πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης δίνει τα εξής τρία παραδείγματα:

Πρώτον: Πλειστηριασμός στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, στις 25/10/2017, διαμερίσματος 78 τ.μ. στα Σεπόλια, το οποίο ανήκε στη Γιώτα Σ. και το οποίο ήταν η μοναδική κατοικία της ίδιας και του συζύγου της.

Δεύτερον: Πλειστηριασμός για χρέη σε τράπεζα στις 18/10/17 ενός παλιού σπιτιού 60 τ.μ. στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, στο οποίο ζούσε η ηλικιωμένη μητέρα του καταγγέλλοντος Κώστα Γκ. Το σπίτι αυτό ήταν η μοναδική κατοικία της 78χρονης, που προσπαθούσε να επιβιώσει με μία πενιχρή αγροτική σύνταξη 320 ευρώ και με κομμένο για καιρό ηλεκτρικό ρεύμα. Το έγκλημα της 78χρονης ήταν ότι είχε μπει εγγυήτρια σε δάνειο που έλαβε ο γιος της προσπαθώντας να αντεπεξέλθει στην οικονομική κρίση που είχε οδηγήσει την οικογένειά του σε μεγάλες δυσκολίες.

Τρίτον: Μια συνταξιούχος από την Αθήνα, η Ζ.Μπ., καταγγέλλει ότι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της, ένα υπόγειο διαμέρισμα 43 τ.μ. στου Γκύζη, για χρέη στην Εφορία, για τα οποία έλαβε κατασχετήριο που προαναγγέλλει πλειστηριασμό σε τόπο και χρόνο που θα οριστούν και με την αξία σπιτιού να αποτιμάται στα 20.000 ευρώ.

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης κλείνει το άρθρο γράφοντας «αυτά τα ολίγα, αφιερωμένα εξαιρετικά στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ».