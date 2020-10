Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: πίστωση 300 εκ. ευρώ σε δικαιούχους

Πόσες επιχειρήσεις έχουν λάβει μέχρι τώρα χρηματοδότηση μέσω του μέτρου. Πόσο είναι το συνολικό ποσό.

Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 7.315 δικαιούχων του 3ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 303,9 εκατ. ευρώ.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 91.655, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 1,184 δισ. ευρώ.

Οι πληρωμές του 3ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα συνεχιστούν στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.