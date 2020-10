Πολιτική

Δένδιας: κοινό μέτωπο για την ανάσχεση της τουρκικής επιθετικότητας

«Η στρατηγική σχέση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ δε στρέφεται κατά οιουδήποτε», τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, μετά την τριμερή με τον Κύπριο και τον Ισραηλινό ομόλογο του.

Οι στενές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ αποτελούν «εγγύηση για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή που μαστίζεται από κρίσεις και επικίνδυνους αναθεωρητισμούς», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τους ομολόγους του, της Κύπρου Νίκο Χριστουδουλίδη και του Ισραήλ Γκάμπι Ασκενάζι μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα στα πλαίσια του τριμερούς σχήματος συνεργασίας.

«Δημιουργούμε μια νέα γεωγραφία κατανοήσεων που διαπερνά τα παλιά στερεότυπα, που ανασχηματίζει τον χάρτη της περιοχής μας», επεσήμανε ο κ. Δένδιας και τόνισε πως το τριμερές σχήμα συνδέεται με κοινές αξίες, κοινούς δεσμούς φιλίας, αλλά και κοινές προκλήσεις και υποστηρίζεται σθεναρά και από την ΕΕ και από τις ΗΠΑ, καθώς στηρίζεται στη διεθνή νομιμότητα.

«Η στρατηγική σχέση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ είναι υποσχόμενη, αλλά δε στρέφεται κατά οιουδήποτε. Αντίθετα είναι ανοιχτή πρόσκληση σε όλους, μηδενός εξαιρουμένου, υπό μια βασική προϋπόθεση, το κοινό αυτονόητο: ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και ο σεβασμός των σχέσεων καλής γειτονίας», ανέφερε.

«Δυστυχώς η συνάντηση μας γίνεται υπό το βάρος νέων παρανόμων ενεργειών από την πλευρά της Τουρκίας», ανέφερε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών. «Μέσα σε λίγες μόνο μέρες η Τουρκία, εκ νέου με τις ενέργειές της προσπαθεί να δυναμιτίσει οποιαδήποτε προοπτική εποικοδομητικού διαλόγου, δεσμεύοντας παράνομα περιοχές εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας για παράνομες σεισμικές έρευνες ή προκαλώντας με την παράνομη επίσκεψη του Τούρκου αντιπροέδρου στα κατεχόμενα Βαρώσια».

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως οι εξελίξεις αυτές βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του χθες και σήμερα, με κοινό παρανομαστή να αποτελεί το «πώς θα αναζητηθούν τρόποι ανάσχεσης της επιθετικότητας και του αποσταθεροποιητικού ρόλου της Τουρκίας, πάντα όμως στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας».

«Τονίσαμε από κοινού ότι το αντίδοτο στις αναθεωρητικές βλέψεις και στην προσπάθεια επιβολής των θέσεων της Τουρκίας δια της βίας είναι η ανάπτυξη της πολυμερούς συνεργασίας, προς όφελος του συνόλου των χωρών της περιοχής», σημείωσε.

«Η περιοχή μας δεν πρόκειται να επιστρέψει στον 19ο αιώνα. Δε θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Θα πορευτεί στον 21ο αιώνα επί τη βάσει των κοινών κατανοήσεων που με συνέχεια και συνέπεια δημιουργούμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, η τριμερής συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου και Ισραήλ «ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια ενός αμιγώς ενεργειακού προγράμματος». Μπορεί η ενέργεια να αποτελεί προτεραιότητα, όμως οι χώρες προσβλέπουν στην περαιτέρω βελτίωση τόσο των οικονομικών όσο και ευρύτερα των πολιτικών τους σχέσεων και μπορεί να επεκταθεί σε μια σειρά από τομείς όπως άμυνα, ασφάλεια, τεχνολογία, έρευνα, διαχείριση υδάτων, αφαλάτωση, ΑΠΕ, προστασία του περιβάλλοντος, υγεία, εκπαίδευση, πολιτισμός, καθώς και συνεργασία μεταξύ ομογενών στο εξωτερικό, ενώ ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο είναι αυτό της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Δένδιας χαιρέτισε την εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και πρόσφατα το Σουδάν.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα από την πλευρά της «κατέθεσε τη συνεισφορά της στην σταθερότητα της περιοχής με τις συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο, καθώς και με τη συμφωνία με την Αλβανία για παραπομπή στη Χάγη των διαφορών μας για καθορισμό των θαλασσίων ζωνών». Και πρόσθεσε, «Έτσι δείξαμε στην παγκόσμια κοινότητα πώς οι σύγχρονες χώρες λύνουν τις διαφορές τους. [...] Μέσα σε λίγους μήνες λύσαμε διαφορές που παρέμεναν άλυτες για μισό αιώνα και δημιουργήσαμε ένα λαμπρό παράδειγμα, ένα υπόδειγμα για το πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή μας».

Υπογράμμισε μάλιστα, την ιδιαίτερη ικανοποίηση τόσο του ίδιου, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης για τις χθεσινές δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος τόνισε πως η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα να επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια, στη βάση του ισχύοντος Διεθνούς Δικαίου.

«Κατέρριψε έτσι με τον πιο πανηγυρικό τρόπο έναν υπόγειο μύθο πολλών ετών, ότι η Ρωσία δήθεν αντιτίθεται στο αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας μας, τόσο στο Αιγαίο όσο στην Ανατολική Μεσόγειο να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.