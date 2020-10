Πολιτική

Τα τουρκικά ΜΜΕ στάζουν…. φαρμάκι για το ατύχημα του “Καλλιστώ”

Η Γενί Σαφάκ κάνει λόγο για «αξιοθρήνητη κατάσταση του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας», ενώ η Μιλιέτ…. βύθισε το ελληνικό ναρκοθηρευτικό..

Δεν έκρυψαν τη χαρά τους τα τουρκικά ΜΜΕ, καθώς έσπευσαν να πανηγυρίσουν για το ατύχημα με το ελληνικό ναρκοθηρευτικό στ’ ανοιχτά του Πειραιά.

H Γενί Σαφάκ, στάζει…. φαρμάκι στο ρεπορτάζ της, που έχει τίτλο, «Η αξιοθρήνητη κατάσταση του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας! Το ναρκοθηρευτικό καταστράφηκε με ένα χτύπημα!».

Στη συνέχεια προσθέτει, «το ελληνικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού M-63 Καλλιστώ συγκρούστηκε με το κοντέινερ έξω από το λιμάνι του Πειραιά και κόπηκε στα δυο. Η κατάρρευση του σκάφους με τόσο εύκολο τρόπο την ώρα του ατυχήματος δείχνει την αδυναμία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού».

Από την πλευρά της η Μιλιέτ, προχώρησε ήδη ένα βήμα μπροστά αφού κατάφερε…. να βυθίσει το ελληνικό σκάφος

Η εφημερίδα Μιλιέτ βύθισε ήδη το σκάφος του Πολεμικού μας Ναυτικού.