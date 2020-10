Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο για να μη φορέσουν μάσκα

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να χάσουν τη σχολική χρονιά, βρίσκονται πολλοί μαθητές στα Χανιά, καθώς οι γονείς τους δεν τα στέλνουν σχολείο, λόγω μάσκας.

Την αποχή από τα μαθήματα τους, εξαιτίας χρήσης της μάσκας, επέλεξαν κάποιοι γονείς για τα παιδιά τους και στα Χανιά.

Αν και ο αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλος, εντούτοις το φαινόμενο υφίσταται και στα Χανιά και δεν παρατηρείται μόνο σε σχολεία της πόλης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης, οι μαθητές των οποίων οι γονείς δεν συμφωνούν με την χρήση της μάσκας στα σχολεία, ως μέτρου προστασίας από τον κορονοϊό, φθάνουν τους 13.

Όπως λέει στο zarpanews.gr η προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων κα Πόπη Ψαρουδάκη, υπάρχει επαφή με τους γονείς των παιδιών και γίνεται προσπάθεια για να αλλάξουν άποψη, μέχρι όμως να συμβεί κάτι τέτοιο, για τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύει ότι ισχύει για τους μαθητές που απουσιάζουν από τα μαθήματα τους χωρίς λόγο.

Με άλλα λόγια κινδυνεύουν να χάσουν τη χρονιά τους, με ότι αυτό σημαίνει για εκπαιδευτική τους διαδρομή.