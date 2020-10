Κοινωνία

Νέα καταδίκη για Άκη Τσοχατζόπουλο και Βίκυ Σταμάτη

Υπό ποιους όρους η ποινή που επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Ποινή κάθειρξης έξι ετών και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον Άκη Τσοχατζόπουλο, στη σύζυγο του, Βίκυ Σταμάτη και στον πρώτο ξάδελφο του, Νίκο Ζήγρα. Τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα από κοινού.

Το δικαστήριο αποφάσισε οι εφέσεις του Άκη Τσοχατζόπουλου, της Βίκυς Σταμάτη και του Νίκου Ζήγρα να έχουν αναστέλλουσα δύναμη με τον όρο της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ εντός προθεσμίας 10 ημερών και της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

«Τους στέλνετε με μαθηματική ακρίβεια στη φυλακή. Έναν άνθρωπο που του χρωστάει η Ελλάδα, τα υποβρύχια που πήρε στέκονται απέναντι στον Τούρκο τώρα. Ντροπή» είπε σε έντονο τόνο ο δικηγόρος Γιάννης Παγορόπουλος μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου, εκτός διαδικασίας.

«Είναι αδύνατον να καταβάλουν αυτό το ποσό. Αδυνατούσε να καταβάλει παράβολο. Είναι εδώ, με τον άνδρα της, τον ετοιμοθάνατο, το παιδί της» τόνισε ο δικηγόρος της Βίκυς Σταμάτη.

«Δεν του επαρκεί η σύνταξη του έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει αυτά τα λεφτά. Είναι 84 ετών» επισήμανε ο δικηγόρος του Νίκου Ζήγρα.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της Βίκυς Σταμάτη να της χορηγηθεί το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Οι δύο άλλοι καταδικασθέντες δεν αιτήθηκαν ελαφρυντικών περιστάσεων.

Η υπόθεση αφορά σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που συνάφθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1998 στην Ελβετία από τον Νίκο Ζήγρα, πρώτο εξάδελφο του Άκη Τσοχατζόπουλου, στο οποίο εφάπαξ καταβλήθηκαν 500.000 ελβετικά φράγκα .Σύμφωνα με την κατηγορία τα χρήματα αυτά προήλθαν από παράνομα «δώρα» στον πρώην υπουργό.

Σε λογαριασμούς του Νίκου Ζήγρα και της Βίκυς Σταμάτη στην Ελβετία κατέληξαν χρήματα τα οποία προήλθαν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

«Ενώπιον του Τριμελούς εφετείου κακουργημάτων ξαναζούμε την δίκη των εξοπλιστικών. Το δικαστήριο προσπάθησε να σταθεί στο ύψος του με πολλά προβλήματα ακυρότητας της δίκης, όπως ότι η δίωξη για τον Τσοχατζόπουλο δεν πέρασε από τη Βουλή κατά παράβαση του Συντάγματος, το ότι η αρμοδιότητα ανήκε στα ελβετικά δικαστήρια καθώς και το αμετάκλητο της κρίσης του πενταμελούς εφετείου που δίκασε σε δεύτερο βαθμό και παράγει δεδικασμένο. Λυπάμαι που βλέπω ότι ο πήχης κατέβηκε πολύ χαμηλά, πια. Ευτυχώς έχουμε τα υποβρύχια που αγόρασε ο Τσοχατζόπουλος για να μας θυμίζουν ότι ακόμα είμαστε ελεύθεροι Έλληνες» δήλωσε ο Γιάννης Παγορόπουλος μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου.