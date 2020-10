Κοινωνία

Διπλό φονικό με αρσενικό: το σκεπτικό της απόφασης

Λεπτομέρειες-σοκ για τα κίνητρα του 48χρονου πανεπιστημιακού, που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία της συζύγου του και της γιαγιάς της.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τα κίνητρα του 48χρονου λέκτορα του Αριστοτελείου, που καταδικάστηκε, πρωτόδικα, σε δις ισόβια για τη δολοφονία της σύζυγό του και της γιαγιάς της, με αρσενικό. Η καριέρα του, η εξωσυζυγική σχέση με φοιτήτρια και η επιμέλεια της ανήλικης κόρης του, φαίνεται πως ήταν λόγοι που τον οδήγησαν στο σατανικό του σχέδιο.

Ο λέκτορας ενθουσιάστηκε από την εξωσυζυγική του σχέση. Ήθελε να συνεχίσει τη ζωή του και να δημιουργήσει οικογένεια με τη νεαρή… Γνώριζε όμως ότι αυτό θα οδηγούσε, πιθανά, στην ανάθεση της επιμέλειας της ανήλικης κόρης του στη σύζυγο του και ενδεχόμενα, το διαζύγιο και ο δεσμός με τη νεαρή φοιτήτρια να έβλαπταν την πανεπιστημιακή του εξέλιξη.

Σχεδόν 2,5 χρόνια μετά την καταδίκη του 48χρονου, δημοσιεύτηκε το σκεπτικό της πρωτοβάθμιας δικαστικής απόφασης. Όπως προκύπτει ο πανεπιστημιακός ήθελα να φανούν οι θάνατοι των δυο γυναικών ως ατύχημα.

Προκειμένου να μη γίνει αντιληπτό ότι ο θάνατος της οφείλεται σε ανθρώπινη ενέργεια, έκρινε ότι πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορούν να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου της. Έτσι, ύστερα από έρευνα που διενήργησε στο διαδίκτυο, συνέλαβε το σχέδιο θανάτωσης της συζύγου του με αρσενικό, τις ιδιότητες του οποίου άλλωστε γνώριζε λόγω της επιστημοσύνης του. Ο θάνατος της ηλικιωμένης μάλιστα σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, δεν ήταν στα αρχικά σχέδια του πανεπιστημιακού.

Για να αποκλείσει την πιθανότητα της εσκεμμένης ενέργειας, ο λέκτορας σκέφτηκε να δηλητηριάσει και τη γιαγιά της γυναίκας του έτσι ώστε η λήψη αρσενικού, μέσω του πεπτικού συστήματος, να φαίνεται πως οφείλεται σε ατύχημα.

Ο 48χρονος θα καθίσει ξανά στο εδώλιο του δικαστηρίου, για την εκδίκαση της υπόθεσης, σε δεύτερο βαθμό, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, τον Δεκέμβριο του 2021.