Πολιτική

Κορονοϊός – Κεραμέως: νόσησε η Υπουργός Παιδείας

Τι αναφέρει σε ανάρτηση της. Πως είναι η κατάσταση της υγείας της.

Με ανάρτηση της στα social media, η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, έκανε γνωστό πως νόσησε η ίδια και ο σύζυγος της από κορονοϊό.

Όπως αναφέρει στο μήνυμα της, δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα αλλά θα παραμείνει σε απομόνωση σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.

Η ανάρτηση της Νίκης Κεραμέως:

Ο σύζυγός μου εμφάνισε συμπτώματα #covid19 και ελεγχθήκαμε και οι δύο. Τα αποτελέσματα και των δύο βγήκαν θετικά. Δεν έχω εμφανίσει καθόλου συμπτώματα και θα παραμείνω σε απομόνωση σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών. #ΜένουμεΑσφαλείς

Πηγές της Βουλής, ανέφεραν ότι "έχει ξεκινήσει η ιχνηλάτηση των επαφών της εντός της Βουλής των Ελλήνων και ήδη διενεργούνται rapid test σε επαφές της εντός του Κοινοβουλίου. Όσα πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα ήταν αρνητικά. Σήμερα διενεργήθηκε επισης απολύμανση σε χώρους του Μεγάρου της ΒτΕ (αίθουσα Ολομέλειας, περιστύλιο, κοινόχρηστοι χώροι του ισογείου, σε γραφεία του 2ου ορόφου κ.α.).

Η κ. Κεραμέως παρέστη την Δευτέρα στην Βουλή και έκανε ομίλια περιπου 4 ώρες και 20 λεπτά μετά απο την έναρξη της συνεδρίασης.