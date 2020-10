Οικονομία

Στη “Διαύγεια” η ΚΥΑ για τη στήριξη επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους άλλους κλάδους αφορούν τα μέτρα στήριξης της ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας σχετικά με τα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα πρόσωπα του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α' 177) είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, εφόσον:

δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω επιδοτούμενου χρονικού διαστήματος και

δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Διαδικασία λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο ειδικό έντυπο του Παραρτήματος, με τίτλο: «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4722/2020», η οποία συνιστά ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) -ανά μήνα και απολογιστικά στις αρχές του επόμενου μήνα- στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

2. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι δηλώνουν τα προσωπικά στοιχεία τους, τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ) και την κατηγορία στην οποία υπάγονται.

3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται, κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των ακόλουθων στοιχείων που τηρούνται:

α. στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr για την περίπτωση των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού,

β. στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για την περίπτωση των ξεναγών,

γ. στα τηρούμενα μητρώα των δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16073/287/22.4.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 1547 και Β' 1841), όπως ισχύει, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

δ. στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στον ΟΑΕΔ και στους συναρμόδιους φορείς.