Κοινωνία

Μαθητής πήγε με όπλο στο σχολείο!

Το έκρυψε σε κοντινό σημείο αφού το μετέφερε με το λεωφορείο. Οδηγήθηκε στο αυτόφωτο μαζί με τον πατέρα του.

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκαν με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους ο μαθητής του Γυμνασίου Αυλωναρίου που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, είχε κρύψει ένα αεροβόλο το οποίο φύλαγε μέσα σε ένα κουτί, αντιμέτωπος με την κατηγορία της οπλοκατοχής, με τον πατέρα του ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι στο Γυμνάσιο Αυλωναρίου, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, σήμερα το πρωί. Κάποιος είδε το 14χρονο να κουβαλάει ένα όπλο στο λεωφορειο που τον μετέφερε στο σχολείο. Είναι αυτό που βρέθηκε στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από ένα κατάστημα που είναι κοντά στο σχολείο. Πρόκειται για ένα αεροβόλο που είχε μέσα σε ένα κουτί.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες ενημέρωσαν τον Διευθυντή του σχολείου. Όταν ο Διευθυντής στη συνέχεια, είδε να μπαίνει στο σχολείο ο Προϊστάμενος της ΟΠΚΕ στη Νότια Εύβοια Παναγιώτης Πολύχρονος, συνοδεύοντας το γιο του που είναι μαθητής στο σχολείο, του εκμυστηρεύτηκε αυτό που του είχαν πει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviakosmos.gr, ο αστυνομικός ο οποίος να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, συμβούλευσε τον Διευθυντή να περιορίσει το μαθητή στο γραφείο του, ενώ την ίδια ώρα εκείνος κάλεσε την αστυνομία. Προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο, τους μαθητές του σχολείου καθώς μέχρι εκείνη την ώρα δε γνώριζε κανείς που έχει κρύψει το όπλο. Μάλιστα, ο Διευθυντής σε συνεννόηση μαζί του, προσποιήθηκε στο 14χρονο ότι δε γνώριζε τίποτα, όση ώρα μιλούσε μαζί του στο γραφείο.

Σε λίγη ώρα έφτανε στο χώρο του σχολείου το περιπολικό από το Α.Τ Αλιβερίου. Σε επικοινωνία των αστυνομικών με το μαθητή, τους ομολόγησε ότι όντος είχε κρύψει το αεροβόλο υποδεικνύοντας τους και το σημείο που το είχε βάλει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μαθητής ισχυρίστηκε ότι είχε κανονίσει να το πουλήσει σε ένα συμμαθητή του. Δεν έπεισε όμως καθώς έπεσε σε αρκετές αντιφάσεις. Ο κ. Πολύχρονος που τυγχάνει να είναι και αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση για το θέμα.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί είχε παραβατική συμπεριφορά που ανησυχούσε και τους καθηγητές και τους γονείς των μαθητών του σχολείου, ενώ είχαν ενημερωθεί σχετικά και οι αρχές. Το όπλο ανήκε στο μεγαλύτερο αδερφό του, ο οποίος είναι ενήλικας και δε γνώριζε ότι του το είχε πάρει.

Πηγή: eviakosmos.gr