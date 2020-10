Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 1259 κρούσματα της Τρίτης

Πόσα εντοπίστηκαν στην Αττική.Σε ποιές άλλες περιφερειακές ενότητες καταγράφηκε μεγάλος αριθμός. Ποιες περιοχές είναι κοντά στο "κόκκινο".

Ακόμη ένα ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων έσπασε στην Ελλάδα την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, καθώς για πρώτη φορά μέσα σε 24 ώρες; καταγράφηκε τετραψήφιος αριθμός κρουσμάτων, καθώς ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ακόμη 12 θανάτους κια 1259 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε όλη την Ελλάδα.

Από αυτά, τα 62 εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και ακόμη 4 εισαγόμενα κρούσματα αφορούν πολίτες που μετέβησαν αυτοβούλως για έλεγχο.

Από τα 1.193 εγχώρια κρούσματα, τα 112 συνδέονται με γνωστές συρροές (οι 51 προέρχονται από το ΚΥΤ Χίου). Αναλυτικότερα:

295 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής , εκ των οποίων 15 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

291 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 14 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 10 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

73 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης, εκ των οποίων 13 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 6 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

61 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου, εκ των οποίων 51 συνδέονται με συρροή στο ΚΥΤ Χίου

55 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών, εκ των οποίων 26 προέρχονται από τυχαία δειγματοληψία του ΕΟΔΥ, ενώ 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

47 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων 14 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 8 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

22 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

21 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των οποίων 4 συνδέονται με γνωστές συρροές

20 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

20 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

19 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

18 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές

18 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

15 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

13 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή συρροή

12 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

12 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας, εκ των οποίων 7 συνδέονται με γνωστή συρροή

12 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

11 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

9 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου

9 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

8 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

7 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

7 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Νάξου

6 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

5 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

5 κρούσματα στην Π.Ε Χανίων

4 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Σποράδων, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

3 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

2 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κω

1 κρούσμα στην Π.Ε. Γρεβενών.

Ακόμη, 43 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Στην τακτική ενημέρωση της Τρίτης, μετά απο εβδομάδες, εμφανίστηκε εκ νέου ο Σωτήρης Τσιόδρας ο οποίος επεσήμανε ότι ειναι αδύνατον να ελεγθεί η πανδημία κια ότι μονόδρομο αποτελεί για όλους η χρήση μάσκας και η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς έκανε λόγο για εξαιρετικά κρίσιμες ημέρες και ανακοινωσε ότι Ιωάννινα και Σέρρες, όιπου έχει επιδεινωθεί η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες, "ανεβαίνουν" στο επίπεδο Συναγερμού 4, με αυξημένα περιοριστικά μέτρα, ήτοι σε τοπικό lockdown.

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται "η σημερινή ανακοίνωση κρουσμάτων, διασωληνωμένων και θανάτων δείχνει ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Την ώρα που το ΕΣΥ εισέρχεται σε οριακή κατάσταση με τον αριθμό διασωληνωμένων πάνω από 100, η κυβέρνηση αδυνατεί να κατανοήσει ότι δεν είναι τα πάντα επικοινωνία, ειδικά όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Είχε τον απαραίτητο χρόνο για να ενισχύσει το σύστημα υγείας και να προχωρήσει σε μια σειρά από απαραίτητα μέτρα σε όλους τους τομείς. Συνειδητά σπατάλησε το χρόνο που κέρδισε η κοινωνία. Το είδαμε στο άνοιγμα των σχολείων, στην απουσία μέτρων στους εργασιακούς χώρους, στις ντροπιαστικές εικόνες συνωστισμού εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων καθημερινά στις δημόσιες συγκοινωνίες. Εδώ και τώρα απαιτείται η επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ, η δωρεάν μαζική συνταγογράφηση των τεστ, η εμπλοκή της πρωτοβάθμιας υγείας και οι μαζικές μόνιμες προσλήψεις για τις ανάγκες του ΕΣΥ. Οποιαδήποτε επιπλέον καθυστέρηση αποτελεί συνειδητό έγκλημα απέναντι στην κοινωνία".