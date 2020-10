Κοινωνία

“Κίρκη” - ΓΓΠΠ: Βασικές οδηγίες προστασίας

Έκτακτη προειδοποίηση από τον Γενικό Γραμματέα ΠΠ, B. Παπαγεωργίου.

Σε συνέχεα των σχετικών προβλέψεων για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από αργά σήμερα το βράδυ (Τρίτη 27-10-20) που θα εκδηλωθούν κυρίως την Τετάρτη (28-10-20 ημέρα της Εθνικής Εορτής) σε πολλές περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένους ανέμους, καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις εξής βασικές οδηγίες:

• Αποφύγετε κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων και ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρά σας ερμητικά, έχοντας πάντα υπόψη σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να μετακινηθείτε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού.

• Μην διασχίζετε για κανένα λόγο χείμαρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, πεζή ή με όχημα, εάν βρεθείτε στη θέση αυτή. Για κανένα λόγο.

Σημειώνουμε ότι οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι, από αργά το βράδυ της Τρίτης (27-10-20) το Ιόνιο, κυρίως τα νησιά του Κεντρικού και Νοτίου Ιονίου και πιθανώς τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (28-10-20 Εθνική Εορτή) η Πελοπόννησος, η Κρήτη, βαθμιαία η Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και η Εύβοια. Από τις μεσημβρινές ώρες, τα ισχυρά φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στα νότια τμήματα της Ηπείρου και στις Κυκλάδες. Στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα, ενώ στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη από τις βραδινές ώρες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με το σύνολο των υπηρεσιών της βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.

Μένουμε σε εγρήγορση - Μένουμε σε επιφυλακή - Ακολουθούμε τις οδηγίες.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες για:

Πλημμυρικά φαινόμενα https://bit.ly/2FpWn5k

Καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους https://bit.ly/3lCdFLR

Έντονα καιρικά φαινόμενα https://bit.ly/34RCaxI

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hnms.gr.