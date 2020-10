Πολιτική

Διπλωματικές πηγές: Ικανοποίηση από την επίσκεψη Λαβρόφ στην Αθήνα

Η αποτίμηση των επαφών και των διαβουλεύσεων με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών.

Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, "η επίσκεψη Λαβρόφ στην Αθήνα επέφερε θετικά αποτελέσματα στην Αθήνα τόσον όσον αφορά το διμερές κομμάτι όσον και τις δηλώσεις αναφορικά με τα δικαιώματα της χώρας μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Καταρχήν συγκρατείται ο συμβολισμός της επίσκεψης, η πρώτη του Ρώσου ΥΠΕΞ στην Αθήνα εδώ και τέσσερα χρόνια, η οποία ουσιαστικά σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Είναι η τρίτη συνάντηση Δένδια-Λαβρόφ σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Παράλληλα ο Ρώσος ΥΠΕΞ προσκάλεσε τον Έλληνα ομόλογό του να επισκεφθεί εκ νέου τη Ρωσία, πρόσκληση που έγινε αποδεκτή. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, κατά την διάρκεια των συζητήσεων τους τόνισαν την διαχρονική σχέση των δύο χωρών. Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε το γεγονός ότι η συνάντηση έγινε στην αίθουσα "Καποδίστριας", μακρινού προκατόχου του κ. Λαβρόφ. Ο Έλληνας Υπουργός ζήτησε από τη Ρωσία να εκπροσωπηθεί στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια του αγώνα για την ανεξαρτησία της χώρας μας σε υψηλό επίπεδο, πρόταση που αντιμετωπίστηκε από τη Ρωσική πλευρά θετικά.

Συγκρατείται επίσης ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν την προοπτική επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης εκκρεμών συμφωνιών σε διάφορους τομείς και αναφέρθηκαν στην προσεχή Μικτή Διυπουργική Επιτροπή που αποσκοπεί στην ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων.

Η Ρωσική πλευρά αναγνωρίζει πλήρως τις υποχρεώσεις της Ελλάδας ως Κράτος-Μέλος της ΕΕ και στο πλαίσιο αυτό έδειξε κατανόηση όσον αφορά το ζήτημα των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας. Από την πλευρά της, η ελληνική πλευρά υπογράμμισε τη σημασία της Ρωσίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Ασφαλείας.

Για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, συγκρατείται η ξεκάθαρη δήλωση του Ρώσου Υπουργού αναφορικά με το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, στη βάση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο κ. Λαβρόφ μίλησε επίσης για την ανάγκη τήρησης της κοινής λογικής, επαναλαμβάνοντας τις σχετικές προβλέψεις για το Δίκαιο της Θάλασσας. Σε αντίθεση με όσα υπονοήθηκαν σε διάφορους κύκλους, ο Ρώσος ΥΠΕΞ δεν ενστερνίστηκε επ'ουδενί τις τουρκικές θέσεις όσον αφορά το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ. στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ως γνωστόν, η Τουρκία δεν αποδέχεται τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, ακόμα και αν οι τελευταίες αποτελούν μέρος του εθιμικού δικαίου. Παράλληλα η Τουρκία έχει διαμηνύσει ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας αποτελεί αιτία πολέμου. Η Ρωσική στάση απέχει έτη φωτός από τις τουρκικές θέσεις και ουσιαστικά καταρρίπτει το μύθο που θέλει τη Ρωσία να μην υποστηρίζει την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο".