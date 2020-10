Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τσιόδρας: Αδύνατον να ελεγχθεί η διασπορά – Μοναδική επιλογή η μάσκα

Δραματική έκκληση και προειδοποιήσεις από τον καθηγητή λοιμωξιολογίας, Δημήτρη Τσιόδρα.

Αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) το απόγευμα της Τρίτης.

Όπως τόνισε ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας "η διασπορά του κορονοϊού είναι αδύνατον να ελεγχθεί".

"Θέλω με ήρεμη συνείδηση να πω ότι δεν χάνουμε την ελπίδα μας, εξακολουθούμε να παλεύουμε ως πολίτες με τα μέτρα που διευκολύνουν τη ζωή μας, που επιτρέπουν την κοινωνική ζωή χωρίς το απαγορευτικό, που έχει τεράστιες κοινωνικές συνέπειες" υπογράμμισε και ξεκαθάρισε πως, "θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, με τις συνέπειες που έχει αυτό".

"Δεν μπορούμε να μπούμε στην συνείδηση του απέναντι. Η προσωπική επιλογή του καθενός θα καθορίσει το πώς θα κινηθεί η πανδημία" επισήμανε και σημειωσε: "Πρέπει να μιλήσει η φωνή της συνείδησης. Η αθώα και ανέμελη συμπεριφορά των παιδιών μας δεν πρέπει να επιτρέψει να μεταδοθεί ο ιός και η γρίπη στους ευπαθείς. Είναι ώρες ευθύνης και συνείδησης, είναι ώρα να μιλήσουν οι καρδιές".

Κατέστησε σαφές ότι πιέζεται το σύστημα Υγείας , κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο, και η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους προσεχείς μήνες έως τον Ιανουάριο

Ταυτοχρόνως,ξεκαθάρισε ότι η μάσκα είναι η μοναδική επιλογή.

"«Η μάσκα είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε. Την βγάζουμε μόνο για να φάμε (όταν είμαστε με άλλον). Στα μέσα μεταφοράς είναι ασφυκτικές οι συνθήκες, το κατανοώ, αλλά είναι αδύνατο τώρα να τα αναπτύξουμε περισσότερο" τόνισε ο κ. Τσίόδρας. Συνέστησε ορθή χρήση της μάσκας, πλύσιμο των χεριών και περιορισμό των συναθροίσεων.

Παράλληλα, εξέφρασε και αισιοδοξία για τα εμβόλια. Επισήμανε ότι ερχονται αισιόδοξα μηνύματα απο 3 εμβόλια: του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, το αμερικανικό και το ρωσικό. Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα και από κλινικές δοκιμές φαρμάκων

Κάνοντας αναφορά στην αυριανή εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο κ. Τσιόδρας σημείωσε ότι οι πρόγονοί μας πριν από 80 χρόνια έκαναν μια θυσία, την οποία απαιτείται να κάνουμε κι εμείς σήμερα.

Μαγιορκίνης: προ των πυλών η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων

Ο επιδημιολόγος, Γκίκας Μαγιορκίνης, αναφέρθηκε στο νέο ρεκόρ κρουσμάτων (1.259) και ανέφερε πως η «μερίδα του λέοντος» από αυτά είναι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με 295 και 291 κρούσματα αντίστοιχα.

Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι η πανδημία καλπάζει σε όλον τον κόσμο κι ακόμη περισσότερο στην Ευρώπη και αναφέρθηκε στα αυστηρά μέτρα που λαμβάνονται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι στην Ελλάδα είμαστε αντιμέτωποι με μια εκτίναξη των κρουσμάτων και προ των πυλών με μια εκθετικά αύξηση. Σε αυτό συνηγορεί και η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών και λόγω αυτού η βόρεια Ελλάδα θα δοκιμαστεί περισσότερο.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Τσιόδρας καλύπτει την αδράνεια της ΝΔ στην αντιμετώπιση του συνωστισμού στα ΜΜΜ

"Ο κ. Τσιόδρας καλύπτει την αδράνεια της ΝΔ στην αντιμετώπιση του συνωστισμού στα ΜΜΜ", αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ., Νίκος Παππάς και Χρήστος Γιαννούλης και προσθέτουν ότι 270 λεωφορεία και τρόλεϊ μπορούν να βγουν άμεσα στον δρόμο».

Και προσθέτουν: "Ο κ. Τσιόδρας δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να αυξηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η δήλωση αυτή είναι απολύτως ανακριβής. 170 λεωφορεία και 100 τρόλεϊ μπορούν να βγουν άμεσα στον δρόμο με μικρές μόνο επιδιορθώσεις και ανταλλακτικά και την τοποθέτηση οδηγών από το νυν προσωπικό. Η κυβέρνηση έχει αδρανήσει προκλητικά και ο κ. Τσιόδρας επιλέγει να καλύψει αυτή την αδράνεια. Δυστυχώς."