Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Χαρδαλιάς: στο “κόκκινο” Ιωάννινα και Σέρρες

Ποιες άλλες Περιφέρειες ανεβαίνουν επίπεδο επικινδυνότητας. Δραματικό μήνυμα σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Την υιοθέτηση νέων μέτρων αναφορικά με την ανοδική πορεία της πανδημίας στη χώρα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.

Συγκεκριμένα, μετά από σύσκεψη των λοιμωξιολόγων αποφασίστηκε οι δύο περιφέρειες να περάσουν στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού.

Τα Ιωάννινα από την Πέμπτη, και συγκεκριμένα από τις 06:00 το πρωί, περνoύν στο «κόκκινο» επίπεδο 4 αυξημένου συναγερμού.

Το ίδιο ισχύει και για τις Σέρρες που επίσης βρίσκονταν στο επίπεδο 3 και μπαίνουν στο επίπεδο 4.

Ακόμη, επίπεδο συναγερμού ανεβαίνουν Νάξος και Ροδόπη που μπαίνουν στο «πορτοκαλί» επίπεδο.

Επίσης η Αμοργός περνά από το «κίτρινο» σε «πράσινο», ενώ η Δράμα από «πράσινο» σε «κίτρινο».

Ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε πως Λάρισα και Θεσσαλονίκη βρίσκονται σε οριακή κατάσταση.

Στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 4 προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους, αναστολή όλων των συναθροίσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, καθώς και η απαγόρευση μετακινήσεων εκτός της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας.

Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας από 00:30 έως 05:00. Από το μέτρο εξαιρούνται μετακινήσεις για λόγους εργασίας και έκτακτης ανάγκης (δηλαδή λόγοι υγείας).

Τα σχολεία και πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές συνεχίζουν να λειτουργούν με υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού, ενώ για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ισχύει μόνο η τηλεκπαίδευση.

Επιπλέον, αναστέλλεται η λειτουργία σε:

Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, σπήλαια.

Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες.

Κινηματογραφικές προβολές.

Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα: Αναστολή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών γυρισμάτων - Πρόβες μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, catering, μπαρ.

Επίσης:

Μουσικές σκηνές.

Εστίαση [επιτρέπεται η λειτουργία μόνο υπηρεσιών παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και drive-through].

Παιδότοποι.

Κάθε είδος αγώνων και προπονήσεων [επιτρέπεται μόνο η ατομική άθληση].

Γυμναστήρια.

Εμποροπανηγύρεις-Κυριακάτικες αγορές και άλλες αγορές του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).

Τέλος:

Λιανεμπόριο.

Κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής κ.λπ.

Συνέδρια / Εκθέσεις.

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων.

Ταυτόχρονα, στο επίπεδο 4 ισχύουν και τα εξής μέτρα:

Για γήπεδο ποδοσφαίρου 11x11: 80 άτομα κατ' ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας).

Για γήπεδο 7x7: 40 άτομα κατ' ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας).

Για γήπεδο 5x5: 25 άτομα κατ' ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας).

Για στάδια στίβου: 150 άτομα κατ' ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου).

Για ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης: 30 άτομα κατ' ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου).

Επίσης:

Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις: 1 άτομο ανά 12 τ.μ. για τα πρώτα 600 τ.μ. 1 άτομο ανά 20 τ.μ. για άνω των 600 τ.μ.

Κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια: 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για τα πρώτα 400 τ.μ. 1 άτομο ανά 20 τ.μ. για τα άνω των 400 τ.μ.

Γυμναστήρια με όργανα: 1 άτομο ανά 10 τ.μ. για στατικές ασκήσεις. 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για κινητικές ασκήσεις.

Για τα ανοικτά κολυμβητήρια:

Διαστάσεις πισίνας 50x25: Έως 12 άτομα ανά διαδρομή ή 120 άτομα συνολικά.

Διαστάσεις πισίνας 50x20: Έως 12 άτομα ανά διαδρομή ή 96 άτομα συνολικά.

Διαστάσεις πισίνας 33x25 ή 33x21: Έως 6 άτομα ανά διαδρομή στη διάσταση των 25μ.Έως 8 άτομα ανά διαδρομή στη διάσταση των 33μ ή 80 άτομα συνολικά (χωρίς διαδρομές).

Διαστάσεις πισίνας 25x15 ή 25x12: Έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 36 άτομα συνολικά.

Μικρότερες διαστάσεις: 1 άτομο ανά 5 τ.μ. επιφάνειας νερού.

Για κλειστά κολυμβητήρια:

Διαστάσεις πισίνας 50x25: Έως 10 άτομα ανά διαδρομή ή 100 άτομα συνολικά.

Διαστάσεις πισίνας 50x20: Έως 10 άτομα ανά διαδρομή ή 80 άτομα συνολικά.

Διαστάσεις πισίνας 33x25 ή 33x21: Έως 5 άτομα ανά διαδρομή στη διάσταση των 25 μ. Έως 7 άτομα ανά διαδρομή στη διάσταση των 33 μ. ή 65 άτομα συνολικά (χωρίς διαδρομές).

Διαστάσεις πισίνας 25x15 ή 25x12: Έως 5 άτομα ανά διαδρομή ή 30 άτομα συνολικά.

Μικρότερες διαστάσεις: 1 άτομο ανά 8τ.μ. επιφάνειας νερού.