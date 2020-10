Υγεία - Περιβάλλον

Τσακρής στον ΑΝΤ1: αν δεν πάρουμε τώρα μέτρα η κατάσταση θα γίνει ανεξέλεγκτη (βίντεο)

Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει αυξητική τάση των κρουσμάτων και πρέπει να βρούμε τρόπο να επιβραδύνουμε την πανδημία, τόνισε ο αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ.