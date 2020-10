Κοινωνία

Τα ερωτήματα που προκύπτουν για τη σύγκρουση του “Καλλιστώ” με το φορτηγό πλοίο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος φέρει την ευθύνη για τη σύγκρουση και τι προβλέπεται στους διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας. ​