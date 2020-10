Κοινωνία

Μαμίδης στον ΑΝΤ1 για “Καλλιστώ”: είμαστε τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού και πραγματογνώμονας σε ναυτικά ατυχήματα, ανέλυσε όλα τα δεδομένα για το ατύχημα, αλλά και τις ενδεχόμενες ευθύνες.​