Αθλητικά

Διακοπές στη Ναύπακτο για τα αδέλφια Αντετοκούνμπο (βίντεο)

Ώρες χαλάρωσης για τον Γιαννη, τον Κώστα και τον Θανάση.

Διακοπές στην Ελλάδα με σκάφος κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέρφια του.

Ο Γιάννης με τον αδελφό του Κώστα και τον Θανάση έφτασαν σήμερα στη Ναύπακτο. Η οικογένεια Αντετοκούνμπο έκανε βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης, επισκέφθηκαν το κάστρο και αποτύπωσαν φωτογραφικά τις ομορφιές της περιοχής.

Εκτός από τις περιοχές που επισκέπτονται ωστόσο τα αδέρφια Αντετοκούνμπο δίνουν μία ιδέα στους ακόλουθούς τους στο Instagram από το πως περνούν τον χρόνο τους μέσα στο σκάφος.